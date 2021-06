Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

PONTE FELCINO

Pezzi di mobilio da una parte e sacchi neri pieni di potature dall'altra. E ancora: oggetti di ferro, plastica, un tappeto di lattine e bottiglie.

Se nel pieno dell'emergenza sanitaria, complici i divieti di spostamento, il fenomeno pareva in diminuzione, oggi con la ripresa di una vita normale è tornata a farsi sentire più che mai la piaga dei rifiuti abbandonati.

Anche in grande quantità e in posti (che oltretutto vennero ripuliti) dove il problema si è verificato più volte. È il caso, tanto per fare un esempio, di Ponte Felcino, nel tratto a due passi dal Tevere.

La zona rossa è quella dell'anello di via Val di Rocco e via della Ghisa, che gira attorno alla trafficatissima strada della Molinella. Lì, nei tratti laterali, quelli più

nascosti come appunto a ridosso del Tevere, succede che giorno dopo giorno spuntino nuovi rifiuti abbandonati.

Più volte i residenti della zona abituati a frequentare l'area per una corsa o una passeggiata lungo il fiume, hanno segnalato il fenomeno che dopo lungo tempo, e interventi di pulizia, torna a farsi sentire. Fino a ieri mattina c'erano molti rifiuti abbandonati in quei punti.

Buste contenti di tutti, fusti di plastica, teli e pezzi di arrendamento come sedie e piani di lavoro. Come sempre accade, non mancano pezzi di mobili, smaltiti in quel modo nonostante possano essere conferiti senza costi (basta fare la tessera, gratuita) nelle isole ecologiche della città. Per gli ingombranti poi c'è anche il ritiro a domicilio, senza costi per l'utente. Ma nonostante tutti i servizi messi a disposizione, c'è chi continua a fare danni all'ambiente, aumentando i costi perché quel cattivo gesto comporta interventi di rimozione.

GIORNATA DI SCIOPERO

A proposito di rifiuti, Gesenu ha reso noto che le organizzazioni sindacali nazionali Fp Cgil, Fit Cisl Uiltrasporti e Fiadel, in merito all'obbligo (dal 31 dicembre 2021) per le aziende concessionarie, ad esternalizzare l'80% di tutte le attività come previsto dall'articolo 177 comma 1 del codice degli appalti, hanno proclamato una giornata di sciopero per oggi. Potranno dunque verificarsi disservizi, ma saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali. Riccardo Gasperini

