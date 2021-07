Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

Lui ha scelto di vivere sui tetti di via Maniconi e i residenti l'hanno subito accolto, mobilitandosi in massa per far si che rimesse libero. Oggi alla storia di Apollo, il pavone mascotte di Ponte Felcino che ha anche una pagina social dedicata, si aggiunge un secondo capitolo. Sempre grazie all'impegno dei cittadini, Apollo ha trovato, pare stabilmente, anche la sua anima gemella. «Finalmente possiamo dire: il tempo e la pazienza possono più della forza o della rabbia». Così Claudio Bazzarri, anima del bosco didattico di Ponte Felcino, comincia il suo racconto sulla nuova compagna di Apollo. Nuova perché un tentativo di trovargli un'anima gemella era stato già fatto, ma non andò a buon fine. «Sono trascorsi almeno 4 mesi da quando prendemmo la decisione di porre fine alla solitudine di Apollo che già viveva da oltre due anni sui tetti di via Maniconi a Ponte Felcino. Perché ciò potesse avvenire ha scritto Bazzarri - un gruppo di persone acquistò una splendida femmina e presero tutti gli accorgimenti e precauzioni affinché potesse rimanere stabilmente nell'area di corteggiamento del maschio». Dopo una ventina di giorni l'esemplare femmina fu liberato e «furono baci, sorrisi e continue copulazioni». Dopo quattro giorni però «la femmina non si trovò più, nonostante le nostre incessanti ricerche che durarono almeno una settimana. Abbiamo dovuto prendere atto del nostro fallimento». A Ponte Felcino però la rassegnazione è stata messa decisamente da parte, perché «una femmina per Apollo doveva esserci». Ne è stata cercata una seconda, ancora una volta sono state prese tutte le precauzioni del caso per favorire la sua permanenza nella zona di via Maniconi. «Dopo il periodo di protezione l'abbiamo lasciata libera e subito Apollo si è precipitato da lei nell'arte del corteggiamento, ore e ore di avvicinamento, di messa in scena di una fantasmagorica ruota». Anche stavolta però, come racconta Bazzarri via social, il corteggiamento non si è chiuso come tutti speravano, visti anche «i palesi rifiuti della femmina che rifuggiva e rifiutava ogni approccio». Sarà il tempo a dire se potranno diventare una coppia stabile, ma intanto per Apollo c'è stata una bella notizia: il pavone femmina, che ancora non ha un nome, pare diventata definitivamente stabile in via Maniconi. «La femmina ha visto crescere il ciuffetto sulla testa, è cresciuta di peso e soprattutto vola. Era quello che volevamo, insediarla stabilmente nell'area di via Maniconi. Nell'area di influenza di Apollo. Ha scelto dove dormire la notte, ha scelto la sua pianta (un albero di noce), ha scelto il suo ramo». Ecco il nuovo capitolo della storia di Apollo, la mascotte di Ponte Felcino che adesso si concede il bis grazie all'impegno, ancora una volta, di chi ha a cuore il territorio e l'ambiente. Per difendere Apollo, come già raccontato dal Messaggero che per primo parlò della storia, ci fu anche una petizione firmata da centinaia di persone. Ora tutti si godono la mascotte e la sua storia d'amore.

Riccardo Gasperini