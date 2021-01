LA QUESTIONE

TODI L'anno appena iniziato sarà quello giusto per trovare la soluzione all'annoso problema del rifacimento del ponte di Montemolino? A sentire l'assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche sembrerebbe di si. Infatti, l'assessore, in occasione di un incontro con i sindaci del territorio servito da quello storico ponte, dopo un sopralluogo, ha annunciato che si sta adoperando per trovare una soluzione al difficile stato in cui si trova l'infrastruttura. Il ponte sul Tevere, lungo la strada regionale 397 fra le sponde di Todi e Monte Castello di Vibio, è strategico per il territorio in quanto è utile per i collegamenti delle popolazioni di Todi, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina e Marsciano, sia per motivi sanitari mettendo in comunicazione con l'ospedale di Pantalla, sia per i traffici commerciali, sia per motivi scolastici. Va ricordato che su quel ponte, che ogni giorno vede transitare circa 2mila veicoli è attualmente percorribile solo a senso unico alternato regolato da semaforo e sottoposto a forti limitazioni di peso, 200 quintali, e di sagoma,3metri e 90 centimetri. Grande soddisfazione per le promesse di Melasecche è stata espressa da Roberto Cerquaglia, presidente del comitato Per il ponte di Montemolino, che si è costituito ufficialmente nel marzo del 2017 con lo scopo di sensibilizzare le istituzioni locali: «Continueremo a verificare l'andamento dell'annosa vicenda ed a confrontarci con le istituzioni nel consueto spirito di collaborazione informandone periodicamente i cittadini della zona che attendono con ansia il ripristino della piena funzionalità dell'infrastruttura senza limitazioni di portata o di carreggiata».

Luigi Foglietti

