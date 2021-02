© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINEUn container con all'interno qualche tonnellata di elettrodomestici di seconda mano, nella maggior parte dei casi funzionanti, ma contenuti con irregolarità tali da essere di fatto considerati rifiuti: questo hanno trovato i funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli di Perugia, «a seguito di un'attenta analisi dei rischi» bloccando il container in zona Case Nuove di Ponte della Pietra mentre era in partenza per la Costa d'Avorio. «In particolare, grazie a un alert del sistema informatico doganale, i funzionari ADM hanno proceduto all'ispezione del container che era pronto per il trasferimento via mare verso il Paese dell'Africa occidentale - si legge in una nota -. La vicenda è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Perugia che, oltre a iscrivere nel registro degli indagati il mittente della spedizione (residente nel perugino), ha disposto il sequestro dei materiali contenuti nel container per ulteriori approfondimenti, delegando a questo i funzionari ADM e i Carabinieri Forestali di Perugia».La persona denunciata ha 50 anni e vive a Perugia, e i funzionari hanno accertato la presenza nel container di tv a schermo piatto e con tubo catodico, frigoriferi, lavatrici, cucine industriali, forni a microonde, macchine da cucire industriali ed elettrodomestici vari, materassi e masserizie. Tutti materiali da considerarsi rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche perché sprovvisti della documentazione prescritta dalla normativa e collocati nel container privi delle protezioni previste dalla norma per essere spediti come apparecchiature e non quali rifiuti.