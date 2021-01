IL CASO

C'è chi l'ha chiamata subito «l'ennesima beffa», perché il quartiere oramai da lungo tempo alza la voce per problemi legati a degrado e sicurezza. E, sul caso specifico, c'è chi aggiunge: «Non è la prima volta che accade». A fare da scenario è Ponte d'Oddi. La piazzetta a fianco della scuola per la precisione. Lì, ieri mattina, c'è stata una brutta sorpresa per un genitore. Pochi istanti per accompagnare i bimbi alla porta, tornare all'auto e accorgersi che qualcosa non andava. Dall'auto era sparita una borsa. È successo verso le 8,25. Un episodio che, secondo quanto spiegato dai residenti, non sarebbe una novità. Per quest'ultimo fatto è stata subito sporta denuncia e la speranza di tutti nel quartiere è che possa essere fatta chiarezza. C'è subito chi ha pensato che elementi utili potrebbero arrivare dalla telecamera di videosorveglianza installata al centro della rotatoria che dista pochissimi metri da piazza Ponte d'Oddi. Ma non tutti, come emerso più volte, sono convinti che sia in funzione. «Speriamo che lo sia, serve controllo in questo quartiere», commenta uno dei residenti che, come altri, nel tempo ha spesso alzato la voce per chiedere un giro di vite e garantire così decoro e vivibilità nel territorio. Molti a Ponte d'Oddi hanno più volte chiesto un presidio alternativo a quello dei carabinieri, prima trasferiti nella zona del Rettorato poi in corso Garibaldi. L'ultimo episodio, quello del furto di una borsa in piena mattina, riaccende adesso la paura. Solo lo scorso agosto erano state tante le nuove segnalazioni su presenze sospette e spaccio. Tutto era finito anche sul tavolo del sindaco Andrea Romizi che a Il Messaggero aveva spiegato di essere al corrente della situazione e degli appelli dei cittadini. Fra le richieste fatte c'era anche quella di un controllo degli affitti a tappeto, sul modello di Fontivegge. Come dire che lì serve mano dura per aiutare il rilancio della zona, dove c'è rabbia. Una situazione analoga a quella che sta vivendo da qualche periodo via XX Settembre, alle prese con una serie di scippi.

E, a proposito di sicurezza, via Facebook ha fatto il giro con decine di condivisioni l'appello di un cittadino in seguito ad un furto nella zona di Santa Maria degli Angeli. «Attenzione ci sono stati i ladri in officina

hanno rubato un Ducato cassonato colore bianco».

Riccardo Gasperini

