Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

LA STORIA

«Pompieri? Vi prego, correte. Sta andando a fuoco un appartamento di fronte a casa mia. Vedo le fiamme dalla mia finestra». Domenica pomeriggio: una donna chiama si attacca al telefono e chiama trafelata il centralino del distaccamento di corso Cavour perché quanto sta succedendo davanti ai suoi occhi la sta facendo, giustamente, spaventare

Scatta immediatamente la procedura d'allerta: come potrebbe essere altrimenti? Le indicazioni sono precise, e quella donna dalla finestra del proprio appartamento in zona centro storico continua a vedere le fiamme salire alte al buio dell'abitazione di fronte.

C'è da fare in fretta e infatti, come sempre, nel giro di pochi istanti i vigili del fuoco sono sul posto con una squadra proveniente dal comando centrale di Madonna Alta e l'altra dal distaccamento di corso Cavour. Mentre viene stesa la scala per salire dalla strada al piano in cui la residente ha segnalato le fiamme, e l'autobotte si prepara ad entrare in azione, un dubbio si insinua tra i pompieri: come mai non si avverte la presenza di fumo? Ma c'è poco da andare per il sottile, l'intervento va fatto e il più velocemente possibile per salvaguardare l'incolumità delle persone e dell'abitazione. Non è da escludere che all'interno possa esserci una persona anziana e non autosufficiente, oppure qualcuno che nel frattempo si è sentito male.

In effetti qualcuno rischierà di sentirsi male, ma dalla sorpresa prima e dalle risate poi: è il proprietario di quello stesso appartamento che, sentendo tutto il trambusto e capendo al volo che i pompieri stanno per salire dal'autoscala, non fa altro che contattarli e aprire la porta di casa.

Le fiamme ci sono ma non c'è nulla di cui preoccuparsi: sono quelle di un caminetto che ha scelto di proiettare in sala attraverso lo schermo del suo televisore a tanti pollici, per un mometo di relax e intimità domenicale. Fiamme che, per la qualità del televisore e per il tipo di video, sono assolutamente vere e sono così grandi da essere viste anche da fuori casa.

CAMPANA RISCHIA DI CADERE

Pericolo scampato, come quello stavolta sì reale che i vigili del fuoco hanno fatto scampare ai residenti nella zona di via San Francesco, dove ieri mattina la campana della chiesa di San Matteo in campo d'orto stava rischiando di cadere a causa della rottura del supporto in legno che la sorregge. L'arrivo sul posto della squadra del distaccamento di corso Cavour oltre che dell'autoscala dalla centrale di Madonna Alta ha fatto sì che in poco tempo tutto venisse risolto nel modo migliore.

Mi. Mi.