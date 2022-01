Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

IL BILANCIO

Oltre 350 pirati della strada. Fermati e messi nelle condizioni di non essere più un rischio per se stessi e per gli altri. Sono gli automobilisti fermati, nell'anno appena concluso, dagli agenti della polizia stradale di Perugia perché sorpresi alla guida ubriachi, sotto l'effetto di droghe o con le mani impegnate a telefonare, mandare messaggi o fare post. Complessivamente, sono 14.216 le infrazioni contestate dai poliziotti della sezione di Perugia e dei distaccamenti di Foligno, Todi, Città di Castello e Castiglione del Lago nel milione di chilometri percorsi con una media dunque di 1.185 situazioni al mese in cui il codice della strada non è stato rispettato. Ma è chiaro come quelle più pericolose siano proprio legate alla guida in stato d'ebbrezza (89 casi accertati e 37 incidenti causati), dopo aver consumato droghe (15 e 11 incidenti causati) e l'uso scorretto di smartphone e telefoni cellulari (258) anche se in valore assoluto il numero probabilmente più alto di infrazioni riguarda il mancato uso delle cinture di sicurezza con quasi mille casi riscontrati e contestati. Di positivo, e non è poco, c'è comunque che tanto il numero di persone trovate alla guida ubriache quanto quello di drogati al volante è calato rispetto ai numeri del 2019 e dunque pre pandemia ma anche a quelli del 2020. Segno di una maggiore attenzione da parte degli automobilisti e anche probabilmente del fatto che la forte presenza di forze dell'ordine per i controlli anti-Covid (oltre a mesi di zona rossa e lockdown) può essere servita da deterrente.

Nonostante tutto ciò, si sono comunque riscontrati otto morti e duecento feriti nei 675 incidenti rilevati lungo le principali arterie intorno a Perugia e provincia. La strada statisticamente più rischiosa resta la E45, con oltre un terzo degli incidenti del totale (274) la metà dei feriti complessivi (101) e un morto. Conseguenza, probabilmente, anche dei necessari quanto continui cantieri per rimettere in sesto il fondo stradale. Segue il raccordo Perugia-Bettolle (179 incidenti, 70 feriti e un morto) anche se la percentuale maggiore di deceduti e feriti sul totale degli incidenti si ha sulla Centrale Umbra: 3 morti e 37 feriti su un totale di 62 sinistri in un anno. Un deceduto e 23 feriti il bilancio dei 39 incidenti lungo la Flaminia mentre zero deceduti e 5 feriti si sono registrati nei diciassette incidenti rilevati lungo la Statale 318.

L'attività repressiva ha portato, oltre alle migliaia di multe elevate, anche al ritiro di 169 patenti e 206 carte di circolazione, al sequestro amministrativo di 221 veicoli e 126 fermi amministrativi. Complessivamente, gli agenti della Polstrada di Perugia hanno tagliato 21.886 punti dalle patenti. L'attività di polizia giudiziaria della polizia stradale ha riguardato soprattutto l'importazione illegale di veicoli (10 indagini), e poi a seguire i furti di auto (9), la circolazione di documenti falsi (6) e il riciclaggio di mezzi rubati (4). Oltre l'aspetto repressivo, polizia stradale impegnata anche in un'importante attività di prevenzione e soccorso. Sono stati in media 386 i soccorsi ogni mese da parte delle 3.865 pattuglie di vigilanza messe in strada nel 2021. Oltre 70 i controlli amministrativi svolti tra carrozzerie, centri demolizione e revisione. Da sottolineare anche le iniziative di formazione nelle scuole e di diffusione della cultura della legalità a favore dei più giovani e del futuro di tutti.

E.Prio.

