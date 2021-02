© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BILANCIOPiù di 350 servizi di ordine pubblico, più di 1100 persone controllate. Dati che sintetizzano l'impegno della Polizia Provinciale legato all'emergenza Covid 19. La prima fase, rende noto il comandante Joselito Orlando, di fatto ha assorbito completamente gli operatori del Corpo con l'impiego di quasi tutte le unità disponibili in servizi dedicati.Nella seconda fase, tuttora in corso, «l'impegno è via via aumentato - riferisce Orlando - ma il numero di pattuglie ed operatori è tale da permettere altre attività». Vigilanza in materia ambientale e di codice della strada e, qualora necessario o possibile, rispondere alle segnalazioni ed esigenze dal territorio e dalle istituzioni locali. In particolare nella prima fase, su disposizione del Prefetto, in base alle ordinanze della Questura, la Provinciale si è impiegata nel disciplinare aperture, accessi, chiusure degli orti e delle ville di proprietà dell'ente.Nella seconda i servizi di controllo sulla mobilità e contro gli assembramenti hanno visto l'impiego di due pattuglie con quattro operatori a settimana nelle giornate di sabato e domenica in orari notturni. Dal 16 novembre i servizi si svolgono settimanalmente, dal lunedì al giovedì, con una pattuglia al giorno con due operatori in orari alternati (a seconda o meno dell'apertura dei plessi scolastici) e dal venerdì alla domenica con una pattuglia al giorno con due operatori (dalle 15 alle 21).«Nonostante le risorse umane non siano quelle di un tempo, in questo periodo di emergenza sociale legata alla pandemia gli operatori in forza al nostro Corpo di Polizia sono stati impiegati nella maniera più efficiente», commentano il presidente della Provincia Luciano Bacchetta e Letizia Michelini, consigliere delegato.Walter Rondoni