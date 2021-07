Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

SICUREZZA

Ieri festa per i nuovi 18 agenti della polizia municipale che hanno giurato nella Sala dei Notari. Ma a palazzo dei Priori, sull'onda dele necessità di rinforzare l'organico, si guarda avanti. Lo spiega l'assessore alla Sicurezza, Luca Merli: «Entro fine anno arriveranno altri due agenti. Per il prossimo anno bandiremo un concorso per altri dieci posti. Scelte che ci aiutano a rafforzare l'operatività del Corpo sul fronte di tutti i servizi operativi, sicurezza in testa».

Nella Sala dei Notari a portare il saluto ai nuovi agenti il prefetto Armando Gradone, il sindaco Andrea Romizi, lo stesso assessore Merli e la comandante, Nicoletta Capooni. E un colega speciale: il tenente Roberto Cecati, ormai vicino alla pensione dopo 40 anni di servizio prestato nel Corpo. L'inno di Mameli e il gonfalone hanno dato solennità alla cerimonia.

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 8 luglio, presso la sala dei Notari di palazzo dei Priori, la cerimonia di giuramento dei 18 nuovi agenti della polizia locale del Comune di Perugia.

Il prefetto Armando Gradone ha manifestato il grande onore di poter partecipare alla cerimonia per la prima volta nel corso della sua carriera. Rivolgendosi ai nuovi agenti, il Prefetto ha sostenuto che quella che si apprestano ad assumere è una missione importante perché la sicurezza è il bene primario di ogni cittadino.

Agli agenti il prefetto ha rivolto un invito: di sentire l'orgoglio delle divisa che indossano, svolgendo il servizio con disciplina e onore come chiede la Costituzione.

Con grande orgoglio e soddisfazione la comandante Nicoletta Caponi ha accolto i nuovi agenti, non nascondendo una forte emozione nel vederli indossare per la prima volta la divisa. «Da quell'uniforme, infatti, traspare entusiasmo e voglia di imparare, valori che vi auguro di mantenere sempre».

Il sindaco Romizi ha invitato tutti a guardare con ammirazione il Gonfalone della città, bellissimo e «arricchito da una medaglia che pochi Comuni possono vantare perché conquistato con merito nel Risorgimento. «Chiedo ai nuovi agenti- ha detto il sindaco- di tenersi stretta quella bellezza che oggi i vostri occhi mostrano ed il ricordo della giornata che stiamo trascorrendo, anche quando arriveranno i momenti difficili e di sconforto». Ai 18 nuovi agenti è stato donato un un Grifo da appuntare sulle divise.

I nuovi agenti sono Pasquale Campece, Andrea Menciotti, Federico Sabatini, Erica Bellini, Valeria Mercanti, Debora Lini, Serena Arcioni, Alfredo Verde, Fabio Ragnacci, Leonardo Filippetti, Federico Grelli, Andrea Mastriforti, Alessandro Amadio, Simone Berrettoni, Giovanni Garofalo, Alessandro Verbena, Francesco Mercorio e Dario Barcaccia.