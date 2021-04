20 Aprile 2021

IL CASO

ASSISI Pneumatici, divani, frigoriferi, water, pezzi di legno, giochi, oggetti in ferro. I volontari del movimento dello sconforto generale hanno raccolto rifiuti di ogni tipo abbandonati nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli. Altri rifiuti sono stati recuperati in diversi punti di Bastia Umbra e della frazione di Costano. «Abbiamo trovato di tutto racconta il fondatore del movimento Alex Trabalza -. Sono ormai 7 anni che denuncio questa situazione di inciviltà diffusa, ma tutti fanno lo scaricabarile: i Comuni scaricano le responsabilità sulle aziende dei rifiuti, queste sui privati che a loro volta puntano il dito su presunti delinquenti che li abbandonerebbero. Insomma una catena assurda che va assolutamente interrotta.».

A Bastia l'inciviltà si è abbattuta pure sui giardini Faticoni, recentemente riqualificati, dove sono stati divelte alcune assi in legno delle panche e dei tavoli presenti. Un gruppo di minori è stato pure sorpreso a tagliare la rete di recinzione per introdursi nel campo da calcetto. Anche a Bettona i cittadini segnalano casi di inciviltà: in particolare una segnalazione è stata fatta in Comune per abbandono di rifiuti nella strada di Sant'Anna, a Passaggio. Ci sarebbe pure chi ogni mattina getta la spazzatura lungo la strada tra Colle e Passaggio. Lo assicura un residente che percorre la strada trovando puntualmente i sacchi scaraventati sul ciglio. Ad Assisi infine, dei motociclisti hanno trovato dell'eternit poco dopo l'ingresso a ponte Marchetto. Con guanti e mascherina un po' ne hanno rimosso, il resto è ancora lì.

Massimiliano Camilletti