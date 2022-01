Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

CITERNA

La prospettiva di oggetti introvabili sul mercato tradizionale ed a prezzi assai vantaggiosi è l'esca solitamente usata dai web truffatori. Gettano l'amo nello sterminato mare della Rete ed aspettano con pazienza il momento propizio. Quindi tirano a riva.

L'ha scoperto a sue spese una 21enne di Citerna, allettata dalla possibilità di acquistare una ricercatissima Playstation 5 a soli 509,99 euro. Un'occasione imperdibile, deve aver pensato al momento di effettuare il bonifico bancario per la somma richiesta dal venditore, trovato - un classico - su un sito online piuttosto famoso. Purtroppo, dopo avere provveduto al pagamento la ragazza non è più riuscita a rintracciare la persona con la quale era in contatto. A quel punto ha capito di essere caduta in un tranello ed è corsa in caserma a denunciare quanto le era accaduto.

I carabinieri della stazione di Citerna hanno subito avviato gli accertamenti del caso, riuscendo ad identificare il presunto imbroglione, già conosciuto per reati analoghi. E' un italiano, 50enne, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia. Un altro caso risolto dagli investigatori dell'Arma che sempre più spesso si trovano a svolgere attività di questa tipologia per fermare malviventi nascosti dietro la tastiera di un computer. Individui senza scrupoli, bravi ad approfittare della buona fede della persona che riescono ad agganciare.

Walter Rondoni

