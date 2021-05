8 Maggio 2021

PANICALE Il giorno dopo è quello dello strazio senza fine per familiari e amici, quello che ha toccato l'intera comunità di Panicale per la morte sull'asfalto della Pievaiola del cinquantatreenne Luca Cerbini. L'uomo di Tavernelle che giovedì pomeriggio ha perso la vita per lo scontro con un autocarro che stava svoltando dopo aver oltrepassato il carcere di Capanne ed il bivio per Agello.

Il giorno dopo è quello di un dolore privato e silenzioso, nel quale chi vuole condivide un saluto lo fa attraverso i social, o con un pensiero intimo per l'ennesima vittima della strada. E si dovrà attendere ancora per i funerali di Luca Cerbini poiché il Pm Gemma Miliani ha disposto l'esame del cadavere da parte del medico legale e probabilmente sarà effettuata in seguito anche l'autopsia. La violenza dell'impatto ha distrutto la Ducati su cui era in sella ed ha lasciato in un primo momento in fin di vita Cerbini. I soccorsi immediati di una infermiere e poi del personale sanitario giunto dal Santa Maria della Misericordia non hanno potuto nulla viste. Parallelamente continuano le indagini della Polizia Municipale.

Quel che resta, mescolandosi al dolore è anche la rabbia per il ripetersi di incidenti lungo la Pievaiola e che hanno portato nel tempo alla morte di motociclisti e automobilisti. Una lunga lista per la Pievaiola che torna ad essere messa sotto accusa dal Comitato Pievaiola. L'appello è chiaro: «Servono più controlli». Nel 2017 i cittadini promotori erano riusciti a raccogliere quattromila firme con una petizione popolare per sollecitare Regione, Provincia e i Comuni interessati al fine di migliorare la sicurezza stradale. «Ci si ricorda delle problematiche stradali sono quando avvengono tragedie come questa - sottolinea Augusto Peltristo, portavoce del Comitato Pievaiola ma la sicurezza stradale deve essere una priorità da perseguire ad ogni costo, perché le strade le percorriamo tutti, nonni, genitori, figli. Adesso basta».

«Ognuno di noi deve tendere alla sicurezza stradale, a partire dalle istituzioni, e non solo con la manutenzione ordinaria gli fa eco Loretta Papalini per arrivare al comportamento dei cittadini che le percorrono». E proprio per arrivare a monitorare il traffico sulla strada con maggiore attenzione, quelli dei Comitato chiedono «maggiore controllo e sorveglianza da parte delle forze dell'ordine». Negli ultimi due anni sono stati molti i cantieri aperti sulla Pievaiola. A partire dalla costruzione di due rotatorie, a Strozzacapponi e poi al bivio di Solomeo. Interventi di adeguamento effettuati anche in prossimità del carcere e ancora in corso nei tratti che conducono alla Variante di Tavernelle e che tendono ad ammodernare una strada sottoposta a massiccio stress di traffico.

Gianni Agostinelli

