PERUGIA Corse veloci con poche fermate, raggiungere la stazione di Perugia Fontivegge, migliori collegamenti verso Terni e Foligno. Sono i punti che l'Associazione Il Mosaico considera ineludibili per un rilancio della Fcu ed il superamento dell'emarginazione che strozza l'Altotevere. «Alcuni tecnici ci aiuteranno ad individuare le giuste coordinate operative», anticipa il presidente Carlo Reali all'indomani della Commissione convocata la scorsa settimana. «Siamo molto soddisfatti del risultato, abbiamo portato all'attenzione dei consiglieri regionali tematiche delicate, alla base del continuo peggioramento degli standard proposti dalla ferrovia in questo momento».

Nonostante i finanziamenti cospicui, puntualizza Reali, «ancora non si vedono benefici, anzi si assiste ad un lento, progressivo allontanamento dal treno». Pesante l'effetto dei tempi di percorrenza. Ancora Reali. «Attualmente da Città di Castello a Perugia Sant'Anna ci vogliono 110 minuti, molti di più di quanti ne occorrevano all'alba del Duemila». Allora «Fcu portava circa 6500 persone al giorno, 4500 da Sansepolcro a Perugia, 2000 da Ponte San Giovanni a Terni, da Città di Castello a Perugia bastavano 65 minuti ed una corsa veloce in 55 minuti collegava Città di Castello a Perugia Sant'Anna». Oggi, «a malapena si contano 1200 utenti al giorno».

E nonostante le cospicui risorse all'orizzonte, avverte il presidente de Il Mosaico «il rischio è di avere soldi da spendere quando nessuno vorrà più utilizzare il treno». Posizione in un certo senso condivisa da Luciano Bacchetta, sindaco di Città di Castello, intervenuto in Commissione come presidente della Provincia: «Fcu rischia di diventare un problema sociale per l'Alta Valle del Tevere». Valutazione rilanciata dal consigliere regionale del Pd, Michele Bettarelli. Intanto, Valerio Mancini, presidente leghista della Commissione, propone la modifica degli orari da sottoporre alla votazione dell'assemblea legislativa di Palazzo Cesaroni fra tre settimane. Primo tentativo per rendere appetibili treni lumaca frenati anche da lavori di ammodernamento a singhiozzo. «La diramazione Perugia Sant'Anna-Ponte San Giovanni, chiusa a febbraio 2017, ben prima di quella totale del settembre successivo, con i finanziamenti a disposizione della Regione, secondo le assicurazioni di Umbria Mobilità doveva riaprire entro gennaio scorso, mentre si parla di una nuova proroga a primavera del prossimo anno», puntualizza Reali. «Quale il motivo?». Ancora. «Perché in diverse stazioni sono stati tolti gli impianti di scambio che permettevano di alleggerire l'orario?».

Avanti. «Che notizie sulle risorse per la messa in sicurezza della linea Città di Castello-Ponte San Giovanni?». Sforamenti nel cronoprogramma che hanno spinto alla presa di posizione i sindaci di Città di Castello, San Giustino, Sansepolcro. «Siamo preoccupati per i ritardi, per impegni finanziari che arriveranno tra anni, quando l'utenza avrà abbandonato il servizio ferroviario», chiosa Reali.

Walter Rondoni

