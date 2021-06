MOBILITÀ

Tutti in sella per passare un pomeriggio diverso fra le vie della città. Ma soprattutto chiedere che la città diventi presto a misura di bicicletta.

Successo ieri per l'appuntamento Bike the city, promosso da Fiab Perugia Pedala presieduta da Paolo Festi in occasione della giornata mondiale della bicicletta. «Più bici nelle nostre strade significa meno inquinamento e traffico, e maggiori benefici per chi la usa, anche in termini di salute». Così, con una iniziativa che ha portato grandi e piccini in un tour attorno all'acropoli, Fiab fa pressing per una svolta nel tessuto urbano cittadino. «Vogliamo e chiediamo che anche Perugia diventi una città amica della bici (e dei pedoni), favorendo e non ostacolando chi la usa. Per questo, assieme a Legambiente Perugia, abbiamo organizzato una pedalata urbana aperta». Per Fiab serve «affermare il diritto di ciascuno di poter utilizzare la bici in città, e di poterlo fare in sicurezza».

I TEMI

Nell'annunciare l'evento, la realtà presieduta da Festi aveva rimarcato le principali necessità, come quella di «chiedere che l'uso della bici per gli spostamenti urbani sia incentivato, in coerenza con le finalità del Pums» e che «siano create e garantite le condizioni di sicurezza per chi usa la bici in città», come corsie e piste ciclabili, zone 30, segnaletica dedicata. Nodo centrale è anche quello della promozione «di una cultura della sicurezza stradale che rispetti l'utenza più fragile». Tutti temi rilanciati ieri con la speciale pedalata partita da piazza IV Novembre verso le 18. Al termine, in zona Corso Cavour e Borgo XX giugno, aperitivo di gruppo .

