Sabato 24 Luglio 2021, 05:01

AMBIENTE

Un passo avanti per l'ampliamento della rete dei percorsi ciclopedonali in città. Dovrebbe infatti partire a breve l'intervento per la realizzazione del tratto tra Centova e il polo ospedaliero, che consentirà di unire percorsi già esistenti e intercettare anche il flusso di cicloturisti, che sembra in crescita nel territorio regionale. L'ultimo sprint per la rete della città tocca l'asse del torrente Genna. C'è stato un passo avanti per la realizzazione del tratto mancante fra l'area del complesso Borgonovo e l'ospedale, approvato dalla giunta comunale lo scorso novembre. L'unità operativa Mobilità e infrastrutture, nell'ambito dell'iter di gara per l'affidamento dell'intervento, ha nominato con la determinazione dirigenziale 1574 la commissione giudicatrice nell'ambito della procedura negoziata indetta per l'affidamento dei lavori (a comporla Margherita Ambrosi, dirigente unità operativa Mobilità e infrastrutture, Monia Benincasa dirigente unità operativa Edilizia scolastica e Stefano Barcaccia, area Opere pubbliche). Sono due le offerte arrivate agli uffici del Comune per la realizzazione del tratto ciclopedonale. Ora la commissione giudicatrice dovrà esprimersi e, nell'arco di poco più di un paio di mesi, dovrebbe scattare la seconda fase, quella dell'affidamento dei lavori

L'INTERVENTO

Per la realizzazione del progetto, approvato lo scorso 18 novembre dalla giunta, sono disponibili risorse di Agenda Urbana per 410mila euro. Si svilupperà lungo la linea del torrente Genna, nel tratto tra il centro di intrattenimento Borgonovo e il ponte di Via Dottori per una lunghezza di circa 1,3 chilometri. Il percorso è parte dell'itinerario complessivo che, attraversando la vallata del torrente Genna, collega la facoltà di Ingegneria all'ospedale Santa Maria della Misericordia, passando dal percorso verde di Pian di Massiano e dal Borgonovo. Oltre l'ospedale, la pista prosegue verso viale Trancanelli e la zona industriale di Sant'Andrea delle Fratte. Il nuovo percorso ciclopedonale, andrà a completare l'itinerario ciclabile regionale tra l'area del lago Trasimeno e Perugia, in corso di realizzazione. L'OBIETTIVO

Con il completamento della tratta, il Comune punta anche ad intercettare i cicloturisti, come aveva spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo. «Il progetto complessivo consente di raccordare vari tratti di viabilità ciclopedonale costruiti nel tempo e permetterà di promuovere una mobilità alternativa e sostenibile. Dal punto di vista turistico, inoltre, potremo intercettare i cicloturisti che da altre aree della nostra regione avranno l'opportunità di raggiungere Perugia in bici, grazie alla nuova rete di itinerari ciclopedonali che stiamo realizzando: non solo questo della valle del Genna, ma anche quelli lungo il Tevere, da Ponte Pattoli a Ponte San Giovanni».

Riccardo Gasperini