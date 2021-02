L'INCHIESTA

GUBBIO Una storia complicata con accuse pesanti che vanno dall'inquinamento ambientale al impedimento del controllo, gestione illecita di rifiuti speciali, realizzazione di opere edilizie in assenza del permesso a costruire, abuso d'ufficio, presunto falso ideologico in certificati commesso da dipendenti pubblici.

C'è tutto questo alla base del blitz ieri mattina negli uffici del Comune e in una cava dismessa a Casamorcia trasformata in un'area wellness. Sono entrati in azione i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica e del Comando provinciale di Perugia, delegati dal pm Giampaolo Mocetti, in esecuzione a un decreto di perquisizione emesso nei confronti di quattro indagati, a vario titolo. Complessivamente sono otto i coinvolti nell'inchiesta: il dottor Francesco Pierotti , coordinatore del servizio di medicina del lavoro di Euromedica, e la moglie Gabriella Bregolisse proprietari dell'area, l'architetto progettista Antonio Giliberti, il dirigente comunale Francesco Pes e il funzionario del Comune Andrea Bellucci, i geologi Arnaldo Ridolfi e Stefano Merangola, Riccardo Bei titolare dell'impresa che ha realizzato i lavori. Ieri sono stati sottoposti a perquisizione Pierotti, Giliberti, Pes e Bellucci.

L'indagine è iniziata nell'aprile 2020: i carabinieri del Noe del capoluogo hanno riscontrato, con il supporto dell'ufficio Risorse Minerarie della Regione (vigila sulle cave utilizzando anche i droni per i sorvoli) con responsabile l'ingegnere Simone Padella e di Arpa Umbria, una serie di irregolarità legate al riambientamento di un'ex cava nella frazione di Casamorcia.

I militari guidati dal tenente colonnello Francesco Motta hanno fatto sapere che sul posto è stata svolta un'attività di escavazione non autorizzata in area sottoposta a vincoli ed è stata abusivamente realizzata un'area wellness, con profili di responsabilità a carico di due tecnici del Comune e del direttore dei lavori, oltre che del proprietario.

Dall'area sono stati asportati - fa sapere i Noe - circa 16.500 metri cubi di terra e roccia, con deterioramento territoriale e paesaggistico che rendono complesso il riambientamento. Inoltre, al posto di una struttura in cemento armato, autorizzata per stabilizzare un versante, è stata realizzata una costruzione ancora allo stato grezzo comprendente un garage, tre vani e un'ampia area benessere munita di piscina e sala macchine, preventivamente chiusa con tamponatura di legno appena verniciato con lo scopo di occultarne la presenza. Il tutto sarebbe avvenuto con il permesso a costruire rilasciato violando la legge, consentendo cioè la coltivazione della cava in assenza di autorizzazione. Sarebbe stata consentita anche la realizzazione abusiva di un pozzo a uso domestico in una zona di tutela assoluta. Risultano irregolarità anche tra il progetto presentato presso il servizio regionale competente in materia di deposito sismico e quello depositato in Comune, mentre viene vagliata l'ipotesi di illecita gestione dei rifiuti prodotti da parte della ditta esecutrice.

Massimo Boccucci

