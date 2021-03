17 Marzo 2021

VIABILITÀ

C'è una strada che ogni anno torna sotto i riflettori per il problema delle buche. Quella che dal complesso di scuole di via Assisana porta al cimitero di Piscille, uno dei 54 della città. Due anni fa attraverso queste colonne una cittadina che abitualmente si reca al cimitero si sfogò così: «È diventato impossibile anche portare un mazzo di fiori». A distanza di tanto tempo, la situazione pare proprio non sia cambiata. Stessa strada, nuove proteste. Al punto che c'è chi dice come «l'unica strada di Piscille sembra un tratto di territorio letteralmente colpito da bombe». Lo sfogo spunta proprio mentre prende forma il nuovo piano strade del Comune. Il disagio corre lungo una parallela di via Assisana, finita appunto più volte sotto i riflettori. È strada del Cimitero, martoriata soprattutto nel tratto finale. LO SCENARIO

Dall'area di acceso di uno dei due plessi scolastici presenti (un pezzo di strada per cui in passato ci sono stati anche dei tavoli tecnici fra Comune e Provincia per valutare il da farsi), i 600 metri che portano verso il cimitero sono i più problematici. Ma di criticità ce ne sono anche nel tratto iniziale che sbocca sull'Assisana. «Si inizia da un'enorme depressione causata forse dal transito dei mezzi di lavoro pesanti che da via Assisana immettono verso la stazioncina ferroviaria e il cantiere della ex Fcu della piccola frazione», osservano dei cittadini. «Ma il disagio prosegue verso l'ingresso posteriore dei plessi scolastici: buche e ancora buche. Anche il tratto di strada che prosegue verso il cimitero è un vero e proprio tappeto di buche e di scanalature profonde e pericolose per le auto e soprattutto per le persone, prevalentemente anziane, che si recano a depositare un fiore o vanno li per fare una preghiera sulle tombe dei propri cari».

Così, ancora una volta, i residenti e coloro che vi transitano quotidianamente chiedono con fermezza un pronto intervento anche con una sistemazione provvisoria, ma che renda comunque accettabile la transitabilità di un'arteria secondaria ma frequentatissima.

Riccardo Gasperini

