Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Era piena ieri la chiesa di Rivotorto di Assisi. Tanti amici, colleghi. La famiglia. Ognuno con il proprio dolore nel cuore per l'ultimo addio al pilota di aerei trovato ferito in auto a Colle Umberto per un colpo d'arma da fuoco e poi deceduto in ospedale la scorsa settimana. Una cerimonia commovente, in cui il dramma è stato acuito dal grande perché che aleggia da giorni su un tragico evento da molti ritenuto inspiegabile. Una nuvola pesante, gonfia di interrogativi e rimpianti, per non aver capito evidentemente il dramma personale attraversato dal sessantenne, impiegato come pilota di aerei privati.

Un dramma che deve averlo stretto come in una morsa, fino a quel colpo sparato in auto con una penna pistola, che l'uomo deve aver visto come una liberazione e l'ultima soluzione. Un dramma, ancora, che non andrebbe neanche raccontato per rispetto e per evitare emulazioni -, ma che purtroppo al momento ha contorni così poco definiti proprio per colpa di quel grande, pesante, opprimente perché.

La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio proprio per levare ogni dubbio e restituire alla famiglia un quadro più chiaro possibile. Un'ipotesi di reato, al momento chiaramente contro ignoti, che ha dato prima di tutto la possibilità di disporre l'autopsia sul corpo del sessantenne, che i medici del Santa Maria della misericordia hanno fatto di tutto per salvare. In pratica, una decisione soprattutto tecnica, come da prassi, per poter eseguire tutte le verifiche necessarie a comprendere cosa sia successo in quell'auto, notata con il motore acceso e quell'uomo ferito all'interno da chi ha chiamato immediatamente i soccorsi. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Gianpaolo Mocetti, sono affidate alla squadra mobile diretta da Gianluca Boiano e, come sempre in quesi casi, sono volte a decifrare quel maledetto perché, partendo dalle ultime ore di vita del pilota.

I risultati dell'autopsia, svolta dal medico legale Laura Panata, non hanno lasciato dubbi sul gesto volontario e sull'assoluta mancanza di intervento di terze persone. Sono ora attesi i risultati degli accertamenti balistici, mentre le indagini stanno anche riguardando gli ultimi contatti avuti dall'uomo prima di premere il grilletto. Telefonate, messaggi: tutto quanto possa essere utile a ricostruire quel demone che è calato come un'ombra nera sul pilota spingendolo a lasciare famiglia e affetti. Utile comunque anche a capire se possano esserci eventuali altre responsabilità che devono essere indagate. Per archiviare definitivamente questo caso e riporlo solo lì dove deve stare. Nel dolore personale di chi gli ha voluto bene e lo terrà stretto nei ricordi per sempre.

Egle Priolo