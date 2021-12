Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:02

LA POLITICA

La Lega fa il punto sull'anno che chiude oggi, su quello che verrà e fai i conti con l'uscita pesante di due consiglieri comunali, Fioroni e Casacci, passati a Forza Italia. Il commissario, senatore Simone Pillon, liquida l'addio e il minor peso in consiglio senza stracciarsi le vesti: «Sono due consiglieri di valore. Hanno fatto scelte diverse, le porte della Lega sono aperte: sia per chi vuole entrare sia per chi vuole uscire. Ci vuole coraggio per seguire la linea tracciata da Matteo Salvini. Servono coraggio e forza per andare controcorrente».

Per il futuro(con Pillon hanno fatto il punto l'assessore Luca Merli e il capogruppo Lorenzo Mattioni)la Lega perugina chiede maggiore controllo delle cooperative che si occupano di accoglienza, attivazione dei Progetti utili alla collettività (Puc) per i percettori di reddito di cittadinanza, unità cinofila nei punti sensibili della città. Questi i principali obiettivi della Lega di Perugia per i prossimi mesi.

«Il nostro obiettivo ha affermato l'assessore Luca Merli sarà quello di proseguire il nostro impegno per una maggiore sicurezza in città». Ha aggiunto il senatore Simone Pillon: «La città di Perugia ha l'occasione di mettere in campo tutte le sue migliori energie per progettare un grande futuro che sia all'altezza del suo glorioso passato. Bisogna lavorare per costruire la città che vorremmo lasciare ai nostri figli».