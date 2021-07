Domenica 11 Luglio 2021, 05:02

ART BONUS

Stuccature, una pulizia con idrosabbiatura a base di bicarbonato e magnesio, un trattamento di arresto ossidazione degli elementi in ferro e uno finale protettivo impermeabile. Poi un nuovo impianto di illuminazione e il rifacimento del marciapiede antistante. Nuova vita per la storica fonte di San Francesco a Pieve di Campo, riqualificata grazie al progetto Art Bonus, che ha reso Perugia città modello per la quantità di fondi donati (oltre 2 milioni di euro) e di beni riportati all'antico splendore. La Fonte ha vinto tra l'altro il concorso nazionale Art Bonus progetto dell'anno 2020. Ieri l'inaugurazione post restauro (costato 15.150 euro) alla presenza del sindaco Andrea Romizi, dell'onorevole Emanuele Prisco, dell'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini, di Fotinì Giustozzi (consigliere comunale delegato), del restauratore Francesco Rocchini. In prima fila anche i mecenati Cristina Dragoni, Palmerini Group e associazione Pro Ponte. «Ogni volta che andiamo a restituire un bene recuperato - ha detto Romizi - è sempre una grande emozione. Con Art Bonus i perugini hanno centrato l'obiettivo e stanno dando l'esempio a livello nazionale, tanto che ci chiamano da tutta Italia per sapere come abbiamo fatto a coinvolgere la città con tanto entusiasmo». Soddisfazione espressa anche dall'assessore Numerini: «Festeggiamo non solo il recupero di questo importante bene culturale ma anche la sua vittoria al concorso nazionale Art Bonus, in cui Perugia è arrivata ancora una volta prima, per la seconda volta in due anni. È, peraltro, una vittoria di tutta la città ma dei ponteggiani in particolare, che hanno fortemente voluto candidare questo bene al concorso».

Ri.Ga.