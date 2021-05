31 Maggio 2021

PIETRALUNGA È partita ieri la raccolta del tartufo estivo. Nei boschi dell'Altotevere, tra Città di Castello e Pietralunga, esemplari che sfiorano i settecento grammi. Non hanno ancora raggiunto la maturazione, diventeranno perfetti a breve. «Si preannuncia una buonissima stagione, si capisce dalla pezzatura dei tartufi che stanno nascendo, tutti già molti grandi», gongola Giuliano Martinelli, imprenditore di punta del settore, soprattutto cavatore da quando aveva 16 anni, ereditando la passione del nonno e del babbo. Insieme alla compagna, Elisa Ioni, che in alta Umbria guida la consistente pattuglia rosa di un esercito di ben duemila cavatori, ieri mattina si è alzato all'alba per un'uscita con vanghino e cani al guinzaglio dal sapore di un primo ritorno alla normalità. «Nelle prossime settimane saremo invasi da turisti che vogliono provare questa nuova esperienza: passeggiare nel bosco alla scoperta di tutti i segreti che nasconde, naturalmente in presenza dei cani, per emozionarsi durante la raccolta del tartufo», precisa Martinelli. Intanto, mostra una pepita da 693 grammi, «ancora un po' immatura, ma bellissima da vedere».

W. Rond.