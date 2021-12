Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:00

IL CASO

PIEGARO «Vogliamo sapere la destinazione dei proventi delle multe». Augusto Peltristo, capogruppo di minoranza del centrodestra dell'Unione dei comuni del Trasimeno, insieme ai consiglieri Emanuele Brancaleoni, Luca Marchegiani, Marco Menconi, Alessandro Moio, Francesca Traica e Virginia Marchesini, chiedono lumi ai sindaci dell'Unione dei Comuni sulla questione introiti delle contravvenzioni: «Il nostro gruppo consiliare dice Peltristo - ha a cuore la sicurezza stradale e il controllo del territorio da sempre e le considera delle priorità da perseguire non solo nell'Unione del Trasimeno, ma in tutta la nostra regione. Il nuovo codice della strada definisce i criteri per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie che stabilisce che una quota pari al 50 per cento venga utilizzata al miglioramento e alla manutenzione della sicurezza stradale delle strade di proprietà dell'ente e alla sistemazione del manto stradale». Ed ecco che i consiglieri di centrodestra chiedono all'unisono ai primi cittadini coinvolti «una rendicontazione su come sono stati destinati i proventi amministrativi derivanti delle sanzioni per violazioni al codice della strada nel proprio Comune dal 2019 al 2021, la loro distribuzione, gli importi e le ripartizioni».

S.Can.