PIEGARO L'allarme furti non si placa e continua a colpire il comprensorio del Trasimeno. Raid quasi all'ordine del giorno: «Non si può più attendere vogliamo la videosorveglianza e un piano per la sicurezza lamenta Civica Piegaro con il suo capogruppo Augusto Peltristo e i consiglieri Roberto Pinzo e Gianmaria Tei». Secondo Peltristo «sono anni che la nostra lista sta forzando il sindaco a impegnarsi seriamente sulla sicurezza e al controllo del nostro territorio con l'installazione di un sistema di videosorvegianza, ma a oggi non è stata presa nessuna decisione». Rincara la dose il consigliere Pinzo: «I furti e gli atti vandalici non tendono a diminuire, l'ultimo dei quali pochi giorni fa nella frazione di Pietrafitta, provocando disagi, frustrazioni e ripercussioni tra le vittime di tali comportamenti ignobili». Secondo Gianmaria Tei «Piegaro è uno dei pochi comuni della zona ancora privo di videosorveglianza. Sarebbe auspicabile preparare un piano per la sicurezza con l'utilizzo delle forze dell'ordine in modo da assicurare una turnazione tale da permettere sempre una presenza e un controllo continuo sul territorio diurno e notturno».

