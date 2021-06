NUOVE TENDENZE

Socialità e benessere in sicurezza. È ripartito con grandissimo successo in città il Piedibus del Ben-essere, che dopo mesi di restrizioni e di stop per l'iniziativa, ha visto crescere i partecipanti nelle prime uscite, cominciate a inizio maggio. Alle uscite delle varie linee cittadine, si sono aggregati infatti volti nuovi, segno del bisogno che c'è di tornare, seppure con gli accorgimenti ancora necessari, a quella socialità stravolta da più di un anno. «Posso dire con certezza che c'è grande entusiasmo delle persone, ma soprattutto c'è bisogno di socialità in sicurezza, lo riscontriamo soprattutto nella linea del pomeriggio», spiega la promotrice del progetto Erminia Battista al Messaggero.

Il Piedibus, riattivato quando ancora c'era il coprifuoco, era tornato con una speciale passeggiata pomeridiana nella zona del verde di Monteluce. Una mossa che si è rivelata un successo. E un bene per chi partecipa perché, come auspicato dai promotori, il ritorno a quelle passeggiate nel verde sarebbe stato un ottimo momento di svago per riprendere il filo della normalità dopo o stravolgimento dettato dal Covid. «Sono convinta che la natura aiuta, cura tanti mali, non solo fisici, ma anche per l'animo e la mente e lo stare in compagnia nel verde è un buon aiuto in questo periodo», ha aggiunto Erminia Battista, felice perché a partecipare alle uscite sono tornati quelli di prima, e si sono aggiunti nuovi cittadini. Rispetto alle altre linee, quella pomeridiana di Monteluce (ieri una nuova uscita dalle 18 alle 20), prevede anche delle soste, con i partecipanti che, in cerchio, possono socializzare, raccontare, far venire fuori emozioni. Tutto, ribadiscono gli organizzatori, in piena sicurezza perché da subito è stato definito un protocollo di sicurezza che prevede, ad esempio per le soste, l'uso della mascherina e per le fasi di passeggiata la distanza di due metri fra le persone.

«L'entusiasmo da parte delle walking leader c'è, tra i partecipanti ne vediamo di nuovi a camminare, questo ci dice che quello che facciamo è buono, le persone apprezzano e ne traggono beneficio». Stesso discorso per l'attività legata al giardinaggio di comunità che, come più volte raccontato su queste colonne, permette oltretutto di tenere alto il livello del decoro in vari a angoli della città. Si sono rimesse in marcia anche le linee serali, da Madonna Alta a Santa Lucia, da Villa Pitignano a Santa Maria degli Angeli e Magione. Perché il Piedibus coinvolge sempre più persone anche fuori città. A Corciano a fine mese, ad esempio, sinergia con il mondo della scuola. Saranno organizzate tre uscite con le prime dell'Ic Bonfigli.

Riccardo Gasperini



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 15 Giugno 2021, 05:01