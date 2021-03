19 Marzo 2021

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Nel faldone del Recovery Plan da un miliardo messo sul tavolo della Regione, ci sono pure i soldi per la cittadella giudiziaria di Perugia. Lo ha spiegato in audizione il ministro della Giustizia Marta Cartabia, dopo la sollecitazione anche della senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena. Il guardasigilli ha infatti nominato Perugia tra le venti città che divideranno i 420 milioni totali stanziati per gli interventi previsti nel Recovey per quanto riguarda l'edilizia giudiziaria.

Una buona notizia finalmente per un progetto atteso da anni e che dovrebbe risolvere i problemi logistici del sistema giustizia in città, deflagrati a causa della pandemia, visti gli spazi spesso ridottissimi e per nulla adeguati alle esigenze anti contagio, tanto da trasformare in aula di tribunale anche l'auditorium del Capitini. Un problema sollevato pure dal presidente della Corte d'appello Mario Vincenzo D'Aprile durante l'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario e di cui non si parlava più nel concreto dal gennaio 2020, quando l'allora titolare di via Arenula Alfonso Bonafede con un laconico «I progetti proseguono» rispose alla domanda sullo stato dell'arte dell'idea di cittadella giudiziaria. Il ministro ribadì la necessità di nuovi investimenti per la giustizia, ma di quei 60 milioni (euro più, euro meno), necessari per riqualificare tutta la struttura dell'ex carcere di piazza Partigiani per ospitare tribunali e uffici, non si parlava concretamente da troppo tempo. Dopo la stipula di protocolli d'intesa con la Cassa depositi e prestiti e l'Agenzia nazionale del demanio, il pressing del sindaco Andrea Romizi («Con il ministro sono stato chiaro, la realizzazione della cittadella è una delle priorità principali per Perugia», diceva ormai più di due anni fa), la gara di fattibilità era prevista per la primavera del 2019, ma se ne sarebbero perse le tracce.

Eppure l'iter del progetto è partito più di quattro anni fa. Dopo vari incontri e confronti, un primo importante punto era stato messo a maggio 2018, quando è stato firmato il protocollo per la costruzione entro cinque anni. Ma i cambi di governo, tecnici compresi, hanno rallentato il percorso, nonostante i tavoli a cui si sono seduti tutti i soggetti interessati per gli approfondimenti tecnici sulla struttura, per individuare le soluzioni economiche e i percorsi amministrativi propedeutici alla studio di fattibilità e progettazione. Una situazione che appena prima della pandemia aveva fatto dire al sindaco Romizi che era «ora di stringere». Poi è arrivato il coronavirus e ora l'ultima indicazione del ministro con i soldi del Recovery Plan. Sperando sia la volta buona.

E. Prio.