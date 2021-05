27 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







OLTRE I BANCHI

Decoro urbano, formazione, socialità, natura e sinergia. C'è di tutto nel grande progetto di riqualificazione della scuola dell'Infanzia Il Piccolo Principe (direzione didattica secondo circolo Perugia) di via Magnini, inaugurato dopo un percorso durato anni. I primi passi a ottobre 2019, ieri mattina l'inaugurazione per quello che il dirigente Giovanni Jacopo Tofanetti ha definito «un piccolo miracolo». Perché a mettere mano al progetto, un elemento di rilancio per la zona di via Cortonese e via Magnini ma soprattutto un risultato dal forte impatto dal punto di vista pedagogico, sono stati tanti, dando vita ad un vero e proprio «patto di comunità per il bene dei bambini».

In un mondo dove tutto è sempre più connesso al digitale la scuola, con il supporto di tanti, ha pensato a far diventare realtà un percorso multisensoriale che ha cambiato volto sia agli spazi interni che esterni della struttura. Ieri mattina una cerimonia per toccare con mano soprattutto la parte esterna, dove è stato realizzato un giardino sensoriale «che sollecita i bambini e la loro capacità di interagire con il mondo reale, facendo emergere le loro migliori qualità». Nulla è stato lasciato al caso. Ogni aspetto, sia all'interno che all'esterno, è strettamente connesso, come ha tenuto ad evidenziare l'architetto Sara D'Agostina, che ha fatto diventare realtà il sogno nato da due maestre, raccolto con entusiasmo dal dirigente Tofanetti. «La scuola è un luogo di formazione, e la qualità è importante», ha detto nel suo saluto il vicesindaco Gianluca Tuteri, ringraziando le tante parti che si sono date da fare per supportare la scuola. A cominciare dalla Fondazione Cassa di Risparmio (ieri rappresentata da Daniele Moretti) e dall'associazione Natura Urbana. La realtà di volontari presieduta da Daniele Ercolani (già impegnata per il rilancio del Chico Mendez) si è mossa per dare supporto, garantito anche per il futuro.

Tanti spazi per piante e fiori, percorsi per sviluppare tutti i sensi, la presenza dell'acqua sono il cuore del progetto che, per buona parte, è stato realizzato utilizzando materiali riciclati, trasmettendo ai bambini anche questa importante buona pratica. Varie le aziende del territorio che hanno voluto contribuire all'iniziativa che cambia volto ad un pezzo di quartiere, sul tema del Piccolo Principe già di impatto sulla facciata esterna, grazie all'opera dell'artista Daniel Wee, e ancora di più nelle aule, un prosieguo del percorso sensoriale che fa della scuola un fiore all'occhiello della città.

Riccardo Gasperini