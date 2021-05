23 Maggio 2021

IL CASO

La facciata della cooperativa sociale soltanto per non pagare le tasse. Questa la trama dell'ultima puntata della vicenda Piccolo Carro, la cooperativa sociale che gestiva cinque strutture tra Perugia, Assisi e Bettona ospitando minori affidati dai servizi sociali e cui nel 2017, a seguito delle indagini condotte dalla guardia di finanza, il gip di Perugia ha disposto il sequestro di 6,3 milioni di euro.

Il raggiro è spiegato, nero su bianco, nel Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso gennaio con cui il ministero dello Sviluppo economico ha disposto lo scioglimento della Piccolo Carro. Secondo il ministero, «le risultanze dell'ispezione effettuata nei confronti della società cooperativa» rilevano come «la società ha utilizzato nel tempo lo strumento della cooperativa sociale al fine di ottenere dagli enti pubblici appalti per l'affidamento dei minori e non sopportare il carico fiscale e tributario proprio delle imprese in libero mercato».

Ma c'è di più, dal momento che sempre nel decreto si rile va come che «nel corso dell'ispezione straordinaria» avvenuta nel 2018, la cooperativa «si è posta in scioglimento anticipato con nomina di un liquidatore». Ebbene, sempre secondo quanto riportato nel Decreto, si registrebbe un'altra irregolarità. «Nella seduta del 24 febbraio 2016 il Comitato centrale per le cooperative ha deliberato che se si accondiscendesse ad una sorta di prevalenza dello scioglimento volontario, anziché procedere allo scioglimento d'ufficio, oltre a suffragare un comportamento evidentemente elusivo della cooperativa, si svuoterebbe l'istituto di ogni intento sanzionatorio ed efficacia deterrente». Nello stesso decreto è stato nominato l'avvocato Mario Leone quale commissario liquidatore.

Una storia giudiziaria, quella della Piccolo Carro, che negli ultimi anni ha portato alla luce per gli inquirenti pesanti irregolarità. Oltre al maxi sequestro del 2017, per il quale va detto sia stato confermato in prima battuta dal tribunale del Riesame umbro e poi annullato dalla Prima sezione della Cassazione, nel settembre 2019 la richiesta di rinvio e giudizio per Cristina Aristei e Pietro Salerno (presidente e vice presidente) per truffa e frode nelle pubbliche forniture. Stando alla ricostruzione dell'accusa la cooperativa incassava circa 400 euro al giorno per ogni giovane ospitato senza averne titolo. A novembre dello stesso anno il rinvio a giudizio.

Michele Milletti

