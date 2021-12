Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

LA STORIA

Una madre disperata, una figlia nei guai, un uomo reso folle e pericoloso: non c'è un attimo da perdere, quando la chiamata arriva al centralino della sala operativa della questura. Sono da poco passate le 12 quando gli agenti ricevono la chiamata di una donna, in forte stato di agitazione, che segnala il mancato rientro in casa della figlia dalla sera precedente. La donna aggiunge anche che la ragazza le ha telefonato, in lacrime, chiedendo di aiutarla e di liberarla dal suo ex fidanzato che la sta picchiando e la tiene chiusa in casa perché non accetta la fine della loro storia. Sembra un incubo, purtroppo è realtà. Gli agenti della squadra volante si dirigono con la massima urgenza a casa dell'uomo, 26enne originario del Gabon, che va ad aprire la porta in accappatoio e con l'aria particolarmente rilassata: ai poliziotti dice di trovarsi in dolce compagnia. Ma c'è qualcosa che lo tradisce: sono i singhiozzi e i lamenti che i poliziotti sentono arrivare dalla camera da letto. Singhiozzi che sembrano raccontare esattamente quanto segnalato telefonicamente dalla madre nella richiesta d'aiuto. Gli agenti a quel punto decidono di entrare nell'abitazione e trovano una scena bruttissima: la ragazza in lacrime, rannicchiata e con evidenti tumefazioni al volto conseguenza di percosse da parte dell'ex fidanzato. Che viene a quel punto immobilizzato dagli agenti, per impedire che faccia di nuovo male alla ragazza. In attesa dell'arrivo degli operatori del 118, i poliziotti mettono in sicurezza e rassicurano la ragazza, che verrà in seguito affidata alle cure del personale medico sanitario e portata all'ospedale Santa Maria della Misericordia per tutti gli accertamenti del caso. L'ex invece, è stato denunciato per lesioni personali aggravate e violenza privata.

E.Prio.