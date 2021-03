21 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA STORIA

Aggredita e picchiata davanti alla propria figlia piccola: il dramma di una donna quarantenne continua purtroppo ad essere quello di tante altre donne che si trovano a dover vivere situazioni difficilissime in cui è necessario molto coraggio per lasciarsele alle spalle in maniera definitiva.

Specie in questo periodo in cui le restrizioni legate alla diffusione del Covid da un anno ormai costringono le persone a passare molto più tempo in casa, con il protrarsi di situazioni potenzialmente esplosive.

L'INTERVENTO

È più o meno quanto accaduto nelle ultime ore. Personale della squadra volante, durante servizio di controllo del territorio, è stato inviato dalla Sala Operativa della Questura di Perugia, presso un'abitazione dell'immediato hinterland perugino, a seguito di una richiesta di aiuto di una donna vittima di una furente e violenta lite con il proprio fidanzato, che, per futili motivi, spintonava e picchiava la propria partner alla presenza della figlia minore della donna.

La madre, cittadina di origini romene di 41 anni, ha raccontato agli agenti, che l'uomo al momento si era allontanato dall'abitazione dirigendosi con ogni probabilità verso la stazione ferroviaria. La vittima, che presentava vistosi arrossamenti al collo e ai polsi, ha precisato che l'uomo, anch'egli cittadino romeno di 35 anni, viveva in provincia di Arezzo e non con lei.

Gli agenti, attivate le ricerche, sono riusciti a localizzare l'uomo, poco distante dall'abitazione della donna procedendo alla sua identificazione ed ai controlli a suo carico.

A seguito di ciò sono emersi a carico dell'uomo numerosi interventi di polizia effettuati per circostanze analoghe, in particolare l'uomo recentemente aveva aggredito violentemente la donna sbattendola più volte contro un muro e minacciandola di morte puntandole un cacciavite.

L'uomo è stato quindi denunciato per il reato di atti persecutori e stalking e contestualmente gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Perugia. La vittima ha trovato il coraggio di denunciare il suo aggressore seriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA