Sabato 26 Giugno 2021

IL CASO

Una rete da cantiere presente oramai da lungo tempo e erbaccia cresciuta senza controllo. C'è chi nota anche i monitor spenti al pari dei pannelli informativi, orologi con l'ora sbagliata, qualche punto sporco per il guano di piccione. Poco più lontano, all'ingresso del parco che ha ospitato da pochissimo un evento florovivaistico e tra poco tornerà ad essere tempio della musica, ancora segnali di abbandono. Qualche rifiuto a terra, nessuna zona d'ombra perché gli alberi non ci sono. Eppure la grande area di piazza Partigiani, fra terminal bus e zona di ingresso ai giardini di Santa Giuliana, che sovrasta uno dei principali parcheggi della città, è fra i punti di accoglienza per chi arriva a Perugia. Ma il decoro lì sembra non essere di casa.

LA QUESTIONE

Se ne sono accorti perugini e pure turisti, che all'arrivo nella zona bus di piazza Partigiani spesso alzano il sopracciglio. Perché una porta di ingresso di una città, ha scritto nelle scorse settimane su un social un visitatore, dovrebbe essere tenuta meglio di come è». Per l'area di piazza Partigiani non sono nuove le polemiche relative alla mancanza di interventi legati alla necessità di una riqualificazione complessiva della zona, che accoglie turisti e fa da corridoio di passaggio per tanti perugini. Anche in questi giorni, proprio per il via vai legato ad un evento ospitato quest'anno ai giardini di Santa Giuliana, molti si sono chiesti il perché di una situazione che all'occhio non appare particolarmente invitante. In particolare, come molti hanno tenuto a segnalare, è l'area dei bus a tenere banco. Lì è presente oramai da lungo tempo una rete da cantiere che delimita una fetta dello spiazzo adibito al carico e scarico dei passeggeri.

LUNGO DIBATTITO

Oramai parecchio tempo fa dell'argomento si era parlato anche in consiglio comunale, dove finirono al centro del dibattito anche dei necessari lavori per infiltrazioni d'acqua. A distanza di tanto tempo per quella fetta di centro storico non sembrano però arrivati interventi salva decoro. Andando a caccia di segnalazioni nei social, spuntano frequenti interventi di cittadini su quell'area e sul tema del degrado. Proprio un anno fa, in un gruppo tematico sul verde cittadino, c'è chi aveva postato alcune foto con scritto «ma piazza Partigiani e il terminal bus, non vi sembra mal messa?», dando il via ad un dibattito che ha messo in luce la necessità di una spinta al verde per un'area di accoglienza della città. Riccardo Gasperini

