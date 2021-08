Martedì 3 Agosto 2021, 05:01

PIAZZA PARTIGIANI

La telefonata al 113 racconta dell'autista di un bus aggredito da un giovane alla stazione dei pullman di piazza Partigiani: immediato l'arrivo degli agenti della squadra volante che, una volta sul posto, stabiliscono come effettivamente quell'aggressione ci sia stata.

Il motivo? Un giovane tedesco di 28 anni a seguito dell'invito del conducente di indossare la mascherina, ha reagito aggredendo sia lui che i passeggeri sul bus..

«Appurato immediatamente lo stato di alterazione dovuto all'ingerimento di sostanze alcoliche, alla richiesta da parte degli agenti di porgere un documento di identificazione, l'uomo d'improvviso cominciava ad urlare assumendo un atteggiamento marcatamente oltraggioso nei confronti dei poliziotti, rifiutandosi di scendere dall'autobus al fine di consentirne il prosieguo del controllo e della corsa interrotta da circa una ventina di minuti» fanno sapere dalla questura.

Una volta fatto scendere dall'autobus, ristabilita la calma e ultimati tutti i controlli e le verifiche del caso, per il giovane tedesco è scattata la denuncia per i reati di interruzione di pubblico servizio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

