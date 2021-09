Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

È stato definito l'annunciato intervento riqualificazione dell'area antistante al teatro Morlacchi. Nel giro di poco il Comune ha approvato e affidato il primo stralcio dei lavori che consentiranno alla piazza di cominciare a cambiare volto, andando di pari passo con il recupero del polo culturale. L'intervento prevede, in particolare, la sostituzione dei marciapiedi esistenti con due nuovi, la modifica del piano stradale, ribassato rispetto alla quota attuale, il rifacimento dei sottoservizi e del sistema di raccolta delle acque meteoriche. I costi? È prevista una spesa complessiva di 190mila euro, in gran parte (113mila euro in tutto) finanziata grazie al progetto Art Bonus (capitolo di spesa restauro Morlacchi terzo stralcio e sistemazione piazza antistante) e per i restanti 77mila euro con risorse del bilancio comunale (capitolo interventi di adeguamento e ripavimentazione strade comunali annualità 2021). Proprio in questo giorni, accogliendo l'offerta con un ribasso del 4 per cento presentata da una ditta con sede a Corciano, il Comune ha affidato l'intervento (l'importo di affidamento è pari a complessivi 158.676,03 euro, di cui 144.250.93 per lavori e 14.425,10 per iva 10%). Un cantiere non semplice quello previsto causa le difficoltà che possono esserci in ambito di centro storico, con numerose interferenze di traffico e viabilità come evidenzia la determinazione dirigenziale 1904 dell'area Opere pubbliche.

Il progetto complessivo elaborato proprio dai tecnici dell'area Opere pubbliche dell'ente, punta a ridefinire in modo netto gli spazi per la circolazione rispetto a quelli riservati ai pedoni con il sistema di marciapiedi, ma anche grazie alla creazione di uno spazio verde, dotato di elementi di arredo urbano nell'area antistante la biblioteca umanistica, e alla ridefinizione degli spazi riservati alla circolazione veicolare, dimensionati in coerenza con i flussi di traffico. Cresceranno anche gli spazi riservati ai pedoni, a favore di una maggiore vivibilità della piazza e della percezione visiva delle architetture tardo-rinascimentali e ottocentesche che la contraddistinguono, con una redistribuzione degli spazi per la sosta. I lavori dovrebbero avviarsi a stretto giro.

«Dopo il restauro del teatro Morlacchi, reso possibile grazie al mecenatismo di Brunello Cucinelli, si è ritenuto opportuno procedere anche a una sistemazione dell'intera piazza, con particolare attenzione per la parte antistante l'ingresso del teatro stesso, dall'angolo con Palazzo Manzoni fino a via del Cotogno e, sul fronte opposto, dall'intersezione con via Tiberi fino a quella con via della Pernice», ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini. «L'obiettivo è restituire una maggiore vivibilità a questo spazio pubblico, ricco di storia e di qualità architettonica, oggi, purtroppo, compresso dalle esigenze dei flussi veicolari».

