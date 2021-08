Lunedì 23 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Sampietrini che, ancora una volta, tornano a saltare causando anche piccole voragini. Basta restare qualche minuto fermi in piazza Matteotti che ancora qualcuno chiama del Sopramuro per rendersi conto della situazione. Il rumore che si sente è quello delle ruote delle auto che passano sopra i sampietrini che, in parte mobili, cozzano tra loro.

Ma la situazione peggiore si vede poco prima dell'edificio storico che ospita le Poste, dove si è creata una piccola voragine. Qui, dove quotidianamente passano centinaia di auto al giorno, alcuni pezzi di porfido, i blocchi di pietre non sono più attaccati tra loro e manca anche il collante con il terreno. Tanto che uno dei sampietrini si è completamente uscito dal disegno della piazza e da due giorni si trova a bordo della strada, rappresentando un pericolo sia per automobilisti e motociclisti che per qualche pedone distratto.

Da piazza Italia passando per via Baglioni fino ad arrivare a piazza Matteotti. Insomma, un segnale nemmeno tanto silenzioso della necessità di un'operazione di stabilizzazione dei pezzi di porfido della strada. Quella del Sopramuro, come ancora in molti la chiamano, solo pochi anni fa (era il 2014 durante la prima giunta Romizi), subì un decisivo restyling e diventò da parcheggio a cielo aperto ad una bella piazza. Uno dei luoghi più vivaci del centro e che ospita tante attività alimentari, tra ristoranti, gelaterie e bar, prese d'assalto dai turisti in questi giorni d'estate. Già in passato, la piazza e via Baglioni, sono state interessate ad operazioni di ripristino della pavimentazione ed in particolare al fissaggio dei sampietrini , l'ultima volta forse meno di due anni fa, forse poco prima dell'arrivo dello tsunami Covid. Forse non è sbagliato pensare come il danno sia stato causato dalla normale usura che questo tratto di strada ogni giorno sopporta. Infatti via Baglioni è praticamente l'unica via d'accesso ai mezzi all'acropoli e quotidianamente attraversata da auto, furgoni e furgoncini per la consegna alle attività commerciali.

Cristiana Mapelli