Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

LA SERATA

Un ultimo appuntamento prima di salutare l'estate. Sono stati 200 i commensali alla cena in piazza Matteotti della seconda edizione de la taverna delle taverne. Un grande evento, in tutta sicurezza, realizzato dalla Confraternita del Sopramuro e l'associazione Perusia Futura, che radunano i commercianti del centro, le associazioni e i magnifici rioni di Perugia 1416. «Siamo soddisfatti della risposta che le istituzioni e i cittadini hanno dato spiega Alessandro Granieri presidente della Confraternita del Sopramuro - . L'obiettivo era quello di riunire e far collaborare le anime della città e ci siamo riusciti. L'auspicio è che questo diventi un appuntamento fisso di fine estate nel calendario di eventi perugini».

LA CENA

I ristoratori della piazza hanno fatto squadra, proponendo e cucinando un menu con delle pietanze in pieno stile medievale da proporre ai commensali. La cena è iniziata con un piatto tipico della cucina umbra, l'imbrecciata perugina seguita da lasagnette funghi e tartufo, porchetta umbra e torcolo con crema al mascarpone, il tutto annaffiato da grechetto e rosso di Montefalco. A servire le pietanze ai tavoli, una novità dell'edizione 2021, i Cavalieri della Tavola Apparecchiata. La taverna delle taverne, come gli altri eventi promossi dai commercianti dell'acropoli, vuole riportare i perugini a frequentare la città vecchia e creare occasioni di socialità in tutta sicurezza, ha anche l'obiettivo di diventare un appuntamento fisso dell'estate cittadina e vede come protagonisti commercianti ed associazioni. Hanno cenato in piazza, tra gli altri, Andrea Romizi, gli assessori Margherita Scoccia e Luca Merli, la consigliera al centro storico Fotinì Giustozzi e la presidente di Perugia 1416 Maria Teresa Severini.

Cristiana Mapelli