Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

DAL PALAZZO

Passi avanti per il via dei lavori che restituiranno la piena capienza al parcheggio a sbarra di viale Pellini. E pure prime risposte del Comune ai residenti dell'area che si sviluppa attorno a via dei Priori riguardo la sosta. Su questo ieri ha fatto il punto ieri in consiglio comunale l'assessore alla Mobilità Luca Merli, che ha annunciato una svolta per piazza Ferri. «È stata aperta una interlocuzione con Saba per togliere le strisce blu, quasi venti, destinando gli spazi ai parcheggi per i residenti della zona». Ulteriore ossigeno per chi abita in quella fetta di centro arriverà anche con un altro provvedimento. Il Comune punta a liberare stalli evitando la sosta in zona palazzo Grossi delle auto dell'ente. Rispondendo ad una interrogazione del consigliere Francesco Zuccherini (Pd) sul tema, Merli ha spiegato che lunedì c'è stato un incontro con i rappresentanti della piscina Pellini e dell'Accademia di Belle Arti per spostare lì i mezzi servizio. C'è poi il più complesso fronte dei lavori per il piano sopraelevato del parcheggio Pellini, privato e gestito da Saba. «Abbiamo avuto un incontro una settimana fa con i vertici di Saba», ha detto Merli. «Da quell'incontro siamo usciti con una idea per la gestione del verde, e presto ci sarà il progetto esecutivo». Si parla di un intervento che «si fa in tempi brevi».

LIDARNO

Intanto il Comune ha chiuso un'altra partita vecchia di anni, la cessione del terreno di proprietà a Lidarno, quello che nessuno voleva e che ha infilato una lunga serie di aste deserte. L'ultima la scorsa estate per il valore di 3,8 milioni di euro. Sarà presto siglato con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria l'accordo per la cessione. «Il protocollo giunge al termine di un intenso confronto tra i due enti, che vedrà la realizzazione nell'area di un importante polo strategico di ricerca» dove «confluiranno anche le strutture in cui oggi lo stesso istituto svolge la propria attività nel quartiere centrale di San Costanzo», come spiegato ieri in giunta dall'assessore al Bilancio Cristina Bertinelli. Prevista «una riduzione della volumetria dai 25mila metri quadrati attualmente ammessi a 10mila».

GLI ARMENI

Si sblocca anche una pratica per valorizzare il Cassero di Porta Sant'Angelo e alcuni locali del complesso di San Matteo degli Armeni, attraverso un partenariato pubblico privato speciale. È la via delineata dalla giunta comunale che ieri ha approvato la proposta presentata dall'assessore alla Cultura Leonardo Varasano. La procedura di partenariato sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, tra l'altro, della qualità, sostenibilità e innovazione della proposta partenariale, nonché dell'esperienza maturata dal proponente. Il contratto avrà una durata di nove anni (più altri tre eventuali).

Riccardo Gasperini