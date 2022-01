Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

SICUREZZA

«Ore 5:08 di questa mattina, segnalo la presenza di tracce ematiche sulla fontana di Aldo Rossi, più precisamente alla base dei gradini della scala e nelle pareti appena vicine. Nelle vicinanze non risultano bottiglie rotte o segni di violenza. Queste immagini sono ormai piuttosto frequenti nei sottoscala di alcuni condomini di Fontivegge, spesso usati come rifugio improvvisato da tossicodipendenti. C'è più rabbia quando invece ad essere volontariamente imbrattati sono beni pubblici di interesse culturale così in vista, quindi non solo un banale e maldestro tentativo di pulizia delle mani sul muro, ma gesti volontari che appaiono come segnali per rimarcare l'attività di spaccio e consumo di droga nel quartiere».

Un lunghissimo post. Che è aggiornamento sui movimenti senza sosta dei balordi, ma che al tempo stesso è anche sfogo. Perché ogni volta sembra aggiungersi un tassello in più di degrado. Perché se le urla, le bottiglie che si rompono e vengono usate come armi sono purtroppo colonna sonora da tempo delle notti tra la domenica e il lunedì nella zona intorno alla stazione, di certo il vedere luoghi pubblici imbrattati di sangue è decisamente un passo ulteriore.

Il post e le foto a corredo sono di Lorenzo Brunetti, guardia giurata e residente di Fontivegge tra i più impegnati a segnalare (anche via social network) il degrado e lo spaccio nel quartiere, e inevitabilmente hanno fatto non solo il giro della stazione ma anche della città.

Ma cosa può essere successo? Cosa stanno a indicare quelle macchie di sangue anche sui muri dei palazzi di piazza del Bacio? Le strade di Fontivegge parlano di una festa avvenuta proprio nella notte tra domenica e lunedì in uno dei locali etnici nella zona, non molto distante dal ritrovamento delle macchie di sangue. La situazione potrebbe dunque essere sfuggita di mano e magari all'esterno proseguita con botte e qualcuno rimasto ferito, con il sangue a terra e sui muri testimonianza appunto della violenza. Ma non va sottovalutata nemmeno l'ipotesi, tratteggiata proprio nel post, di tossicodipendenti a bucarsi nei locali sotterranei o nelle zone nascoste e che poi non hanno trovato di meglio da fare che imbrattare palazzi e opere pubblici.