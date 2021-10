Domenica 17 Ottobre 2021, 05:02

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Il grande intervento di restauro della cattedrale è solo una parte, di certo la più importante e già entrata nel vivo, del rilancio previsto con il progetto L'Isola di San Lorenzo.

Di recuperi ne sono previsti anche altri e l'impatto del grande cantiere che restituirà decoro al cuore della città, comporterà una serie di provvedimenti per consentire l'esecuzione dei lavori. C'è da mettere mano anche all'area di piazza Cavallotti, dove per circa sei mesi non potranno più arrivare bus e buxini. Il Comune sta infatti lavorando ad un piano per una soluzione alternativa. Nei prossimi giorni è previsto un incontro fra amministrazione e Busitalia che servirà ad individuare la soluzione migliore per delocalizzare, temporaneamente a partire dal 3 novembre, l'area di fermata dei mezzi del trasporto pubblico. Una fermata importante, perché la più centrale della città (collegata da lì con zone importanti come il versante di San Sisto) a due passi da palazzo dei Priori e dai luoghi simbolo per il turismo, dunque molto utilizzata.

Per questo motivo il Comune e società dei trasporti cercheranno una soluzione per limitare al meglio possibile ogni tipo di disagio per gli utenti. Una soluzione potrebbe essere quella di istituire un servizio navetta dalla nuova area di fermata (dove arriva la linea C, Z20 e Z21) fino a piazza Cavallotti, magari con mezzi più piccoli e maggiormente idonei al centro. Ma sono anche altre le soluzioni che sono in fase di studio. Il cuore del progetto è di certo la riqualificazione, o meglio il restauro conservativo della facciata della cattedrale, finanziata da Brunello Cucinelli e da Eni, avviato a luglio. Le facciate frontali e laterali, la scalinata esterna, il monumento bronzeo a Giulio III, la ripulitura delle pietre e la rimozione di alcuni inserti di cemento, applicati come giunti tra le pietre in vecchi restauri sono gli elementi principali del corposo intervento in corso. La nuova veste per l'Isola di San Lorenzo porterà anche alla sistemazione di altri edifici, di proprietà del Capitolo della Cattedrale, che si aprono su piazza Cavallotti, via Maestà delle Volte e via delle Cantine.

Guardando proprio al versante di piazza Cavallotti, c'è anche un altro fronte di intervento. Quello per cambiare volto a piazza Morlacchi con la sostituzione dei marciapiedi esistenti con due nuovi marciapiedi, la modifica del piano stradale, ribassato rispetto alla quota attuale, e il rifacimento dei sottoservizi e del sistema di raccolta delle acque meteoriche, per una spesa complessiva di 190mila euro, in gran parte (113mila euro) finanziata grazie ad Art Bonus, e per i restanti 77mila euro a valere sul bilancio comunale. Un restyling del decoro che si aggancia all'importante opera di sistemazione che ha interessato lo storico teatro della città. Riccardo Gasperini