EMEREGNZA E STORIAASSISI Non ci sarà la processione, le taverne rimarranno chiuse, niente focaraccio e nemmeno la benedizione degli animali e del pane in piazza. La festa del Piatto di Sant'Antonio a Santa Maria degli Angeli si svolge quest'anno in tono minore nel rispetto delle normative anti Covid-19. Accadde solo nel 1941 e fino al 1946 quando a causa della guerra vennero sospese tutte le celebrazioni rituali riducendole al minimo indispensabile. Oggi tuttavia sarà possibile consumare mediante l'asporto presso i venti ristoranti aderenti, il tradizionale piatto a base di rigatoni al sugo di carne, salsicce arrosto, polpette in umido, carne di manzo al forno, pane, acqua, mele e arance. Il costo del menù è di 16 euro. Visto che quest'anno la lotteria non sarà organizzata, l'euro in più sarà devoluto in opere benefiche. Mancherà invece il vino dei priori. Quest'anno a organizzare l'evento infatti non è la prioranza 2021, che non ha potuto organizzare eventi nel 2020 e che quindi rimarrà in carica fino all'anno prossimo, ma l'associazione priori del piatto di Sant'Antonio abate. L'associazione nacque nel 1978 per tutelare la festa del Piatto, evitarne la contaminazione con iniziative discutibili e per dare continuità al servizio. Inizialmente venne chiamata associazione ex priori e dal 1999 venne denominata definitivamente associazione priori del piatto di sant'Antonio abate con lo scopo di tramandare la tradizione, la storia ed il significato della festa. A tal fine l'associazione, nel 1993, ha ritenuto opportuno coinvolgere i giovani che saranno i priori del futuro, ideando un concorso scritto-grafico sulla ricerca della storia del Piatto di Sant Antonio. Da allora vi partecipano gli studenti della scuola media G. Alessi di Santa Maria degli Angeli. Oggi invita tutte le famiglie angelane che sono in possesso degli stendardi di esporli alle proprie finestre come da tradizione. Tutto ebbe inizio da una pandemia e oggi come allora ci ritroviamo a vivere la stessa situazione. A Santa Maria degli Angeli scoppiò infatti un'epidemia che colpì in modo particolare i cavalli delle scuderie. Così ci si rivolse con fiducia a S. Antonio Abate, protettore delle bestie, ed ottenuta la grazia con la fine del morbo, come ringraziamento al Santo fu celebrata con grande solennità la sua festa. Venne fatta la processione per le vie del paese e fu distribuito un pranzo ai poveri che prese appunto il nome di Piatto di S. Antonio. I momenti religiosi prevedono oggi, giorno del santo patrono angelano, il picchetto alla cappella di Sant'Antonio abate dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre alle 10, nella basilica papale di Santa Maria degli Angeli, si terrà la santa messa solenne con la partecipazione di circa 200 persone. Sarà possibile seguire la diretta streaming collegandosi al sito www.porziuncola.org Web TV.Massimiliano Camilletti