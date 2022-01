Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

Il piano rifiuti con termovalorizzazione e ampliamento delle discariche di Borgogiglione e Belladanza, divide. C'è il sì del gruppo consiliare di Forza Italia, c'è il no di Cittadinanzattiva. Cittadinanza attiva bacchetta l'assessore Morroni anche per il via libera al Css-combustibile ai cementifici di Gubbio. A criticare le scelte della Regione, Anna Rita Cosso e Marco Capoccia coordinatori della rete Ambiente di Cittadinanzattiva Umbria che «addirittura proclama la necessità di un inceneritore per chiudere il ciclo dei rifiuti, in controtendenza al green deal della Ue, economia circolare, nuove norme Oms sulla qualità dell'aria». Per Cittadinanza attiva il modello Copenaghen «si è rivelato un vero fallimento tecnico-economico».

Di parare opposto invece, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Giacomo Cagnoli e il consigliere Michele Ceesaro: «Finalmente scelte che esprimono audacia e capacità della giunta regionale di decidere su un tema che esigeva soluzioni concrete, non più procrastinabili e che cancellano finalmente anni di torpore e assenza di coraggio del passato politico della Regione. Definiamo il varo del nuovo Piano di gestione del ciclo integrato di rifiuti da parte della Giunta regionale audace e razionale al contempo, con alte perfomance di raccolta differenziata al 75%, e con il recupero energetico per le frazioni di scarto residuali e di lavorazione del rifiuto riciclato finalizzato a evitare il ricorso alla discarica».