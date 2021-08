Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:01

Una mozione urgente per chiedere che una scuola esca dalla reggenza e trovi un dirigente stabile. A mettere sul piatto la richiesta Francesca Vittoria Renda, capogruppo di Blu in consiglio comunale che apre il dibattito sull'Istituto Comprensivo Perugia 11. In particolare Renda chiede a sindaco e giunta di adoperarsi «presso le sedi competenti affinché l'attuale dirigente Nivella Falaschi possa rimanere in servizio e portare a termine numerosi progetti appena avviati, nonché consolidare la complessa organizzazione dell'Ic, resa ancor più delicata dall'emergenza sanitaria. In ogni caso, si chiede che venga comunque assegnato alla scuola un preside di ruolo e non ancora un reggente». Renda mette sul tavolo la situazione dell'Ic 11 e delle dirigente Falaschi. In una nota spiega che «per volontà dell'Ufficio Scolastico Regionale la professoressa Falaschi, che da due anni ricopre incarico di dirigente reggente presso l'Ic 11, dovrà essere messa in pensionamento anticipato, al fine di soddisfare la necessità di reperire posti per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici inclusi nella graduatoria del concorso 2017. Tuttavia, la stessa Falaschi è titolare di un incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2022 regolarmente approvato della Corte dei Conti. Il personale docente e Ata dell'istituto protestano sentitamente per la situazione che si è venuta a creare e intendono rendere nota la propria indignazione a tutti i livelli istituzionali, proprio per sottolineare il clima di incertezza che si sta creando a meno di dieci giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico».