1 Giugno 2021

PIANETA SCUOLA

Sul fronte dei lavori nelle scuole perugine continua a tirare aria di polemica. Sotto i riflettori c'è ancora la primaria Ciabatti, per la cui ristrutturazione nei giorni scorsi il Comune ha annunciato il piano di spostamento delle classi. Dal fronte genitori c'è però richiesta di un confronto. L'hanno evidenziato ieri anche i consiglieri Pd Sarah Bistocchi e Francesco Zuccherini.

«Auspichiamo che il Comune calendarizzi al più presto un incontro con i rappresentanti dei genitori, così come da loro richiesto, che sono e restano in attesa di chiarimenti e risposte da parte dell'amministrazione». In una nota i consiglieri spiegano che «a distanza di un anno dal rinvio dei lavori presso la scuola primaria Ciabatti Montessori di Porta Pesa e la Valentini di Elce, ci troviamo oggi nella stessa identica situazione. Ma non si poteva approfittare di questo difficile anno di pandemia e chiusura per completare i lavori di riqualificazione di almeno uno dei due stabili?». Bistocchi e Zuccherini ricordano che «già un anno fa avevamo suggerito questa soluzione». Per la Ciabatti, le classi interessate dallo spostamento sono 18: saranno suddivise 6 alla Scuola dell'Infanzia Santa Croce, 4 alla scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo, 5 presso la scuola primaria Ignazio Silone, e 3 nella scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Montegrillo.