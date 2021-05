6 Maggio 2021

PIANETA SCUOLA

Si evolve per step la situazione al Liceo Mariotti. La protesta nata dalla istanza di 116 genitori del Musicale ha raggiunto sia lo scopo principale, cioè il ripristino delle lezioni in presenza di strumento, sia la possibilità di far soggiornare a scuola gli studenti durante la pausa pranzo. Dopo le telefonate ai singoli del primo giorno è arrivato anche lo scritto della scuola che i genitori hanno riportato in un comunicato: «Come da comunicazione effettuata per fonogramma dalla docente coordinatrice di classe, gli studenti in attesa delle proprie lezioni pomeridiane di strumento possono usufruire della possibilità di fermarsi nell'aula dei docenti». I genitori parlano di permesso di soggiorno strappato a colpi di Pec e rilanciano perché esigono comunicazioni ufficiali sulle richieste relative a norme di sicurezza e tempi concessi visto lo spostamento delle lezioni pomeridiane a ridosso di quelle mattutine: Come si può dunque accettare che tra la fine delle lezioni della mattina e l'inizio delle lezioni pomeridiane di strumento individuali ci siano appena 15 minuti di intervallo? Ragazzi e insegnanti avranno diritto di lavarsi le mani prima di consumare il pasto, mangiare un boccone e andare al bagno prima di rimettersi al lavoro»? Sul fronte del Musicale Antonella Valoroso, la mamma di punta dei genitori contestatori, oltre che alla preside e alla Iunti si è rivolta anche e all'ufficio gabinetto del Miur per sollecitare risposte.

Re. Ga.