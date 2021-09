Martedì 7 Settembre 2021, 05:02

L'inizio di un nuovo anno scolastico nell'era Covid-19 si avvicina e sul fronte dei trasporti, con l'aumento dei bus in strada, si lavora anche a piani per evitare il caos della viabilità. Nell'area di Madonna Alta spuntano novità per la zona dell'Iis Giordano Bruno, affiancato dalla sede distaccata dell'Iis Cavour-Marconi-Pascal che ospiterà anche varie classi del Bruno e soprattutto del Liceo Scientifico Alessi. Tradotto significa che nella stessa area ci saranno più di 1800 studenti. Un numero complesso da gestire che ha portato all'individuazione di un piano per evitare, sul fronte scuola lungo strada Pievaiola, ingorghi negli orari di punta, quelli di entrata e uscita.

I PROVVEDIMENTI

È di ieri un'ordinanza dell'unità operativa Mobilità e infrastrutture del Comune che, a seguito di segnalazioni arrivate da Busitalia e un sopralluogo congiunto fra società di trasporti, polizia locale e uffici comunali, dispone l'istituzione di una corsia preferenziale per i bus. In particolare sarà realizzata su via San Pietrino (lato Giordano Bruno), tra strada Pievaiola e via Angelucci. Lì, spiega l'atto, gli autobus provenienti da via Pennella «possono accordarsi senza arrecare intralcio alla circolazione». In quel tratto di strada scatterà il divieto di transito, con deroga per i soli bus, taxi e mezzi di soccorso. In corrispondenza della corsia preferenziale, sarà istituita una nuova fermata a disposizione degli studenti.

