29 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







PIANETA SCUOLA

Da alcuni anni esiste La Notte Nazionale del Liceo Classico e quella andata in onda ieri sera al Mariotti è una edizione davvero straordinaria. Nei siti del ministero la notte è definita come inno festoso alla cultura classica, la dimostrazione della passione che anima studenti e docenti impegnati in questo indirizzo di studi e così è stato. Con una, anzi due differenze: la presenza dei genitori e alle spalle un mese abbondante di bufera che alcuni chiamano incomprensioni. La notte del Mariotti è iniziata nel pomeriggio con il Consiglio di Istituto finalizzato all'approvazione del bilancio, che c'è stata a maggioranza. Il che vuole dire che c'è dibattito anche sugli aspetti economici? Non ha invece trovato posto nell'odg l'istanza del Musicale che chiedeva di parlare della convezione con il Conservatorio, altro tema caldo della vertenza di una parte di genitori. Dopo il Consiglio Istituto, alle 18,30 era in programma un incontro promosso dalla preside Giuseppina Boccuto, in modalità on line, con gli ottanta rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. E' finito alle 22 dopo oltre tre ore. I primi riscontri: tanti i temi sul tappeto, preside moderata, molti momenti caldi. Intanto il sindacato degli studenti Altrascuola ha rimarcato l'anomalia del Mariotti in merito alla valutazione sulla Educazione Civica attraverso un test, un gruppo di docenti ha difeso la preside e una mamma ha implorato la Iunti con una lettera aperta a intervenire ancor più decisamente.

Remo Gasperini