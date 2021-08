Martedì 17 Agosto 2021, 05:01

PIANETA SANITÀ

Alta tensione tra sindacati e Asl 1 sulle assunzioni. Da una parte c'è un lettera di Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl alla direzione in cui si chiede l'immediata applicazione della legge Madia e degli accordi sottoscritti a livello regionale. Dall'altra la direzione aziendale che spiega le mosse per rimpolpare il personala stretto tra turn over ed emergenza Covid. Tra l'altro i sindacati denunciano il fatto che c'è personale non stabilizzato che ha lasciato la Asl.

«La Usl Umbria 1 si ostina a non stabilizzare questi lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti previsti dalla normativa e dopo aver inoltrato regolare domanda, si trovano costretti ad accettare chiamate a tempo indeterminato che arrivano altre regioni - spiegano Stefano Lupini, Fp Cgil Perugia, Marcello Romeggini, Fp Cisl, e Maurizio Molinari Uil Fpl Perugia - Una tendenza ormai consolidata, che prosegue da troppo tempo». Affondo con tanto di diffida.

L'Azienda guidata dal dg Alberto GEntili, oara e risponde:

«Nei vari incontri con i sindacati, la Usl1 ha sempre rappresentato l'assoluta volontà di applicare quanto previsto dalla legge sulla stabilizzazione (Legge Madia) per tutti i dipendenti che ne avessero fatto richiesta possedendone evidentemente i requisiti».Tant'è che il 3 giugno sul sito aziendale sono stati pubblicati i bandi: uno per il Comparto e uno per la Dirigenza.

«A oggi-dice la Asl- sono pervenute 45 domande di cui 40 relative al Comparto e 5 relative alla Dirigenza. Entro il 20 agosto si conta di adottare la delibera per la stabilizzazione degli aventi a diritto. E non ci sono fughe di massa».