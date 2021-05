13 Maggio 2021

PIANETA GIOVANI

Marco Weiss, il giovane perugino che ha ideato e realizzato l'originale sito web Spunteblu.it, è stato ricevuto ieri in Comune dal sindaco Andrea Romizi e dall'assessore allo Sviluppo economico Gabriele Giottoli.

Il sito, che prende il nome dalle note spunte di lettura dei messaggi WhatsApp, è diventato nel giro di poco un fenomeno di successo nazionale, principalmente grazie ai canali social collegati Mentire di fronte alle spunte blu, con un pubblico di oltre 1.6 milioni di fans tra Facebook e Instagram.

L'esperienza è andata oltre il semplice intrattenimento, diventando un esempio di imprenditoria digitale di successo.

Di pari passo con la crescita della pagina è nata, infatti, una media agency, la Weiss media srl, che collabora in linea diretta con Google, che ha sede a Perugia e dà lavoro a 12 ragazzi.

Il sindaco Romizi e l'assessore Giottoli si sono complimentati con Marco per l'idea e per l'impegno, sottolineando l'intraprendenza del giovane perugino, esempio positivo per molti ragazzi della città. Nel corso dell'incontro è emersa anche la volontà di una futura collaborazione per le iniziative dell'amministrazione comunale.