Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

PIANETA GIOVANI

Codex39, la recente creazione di quattro giovani, Gaia Morosini, Riccardo Cantoni, Alessia Ciampelli e Chiara Casagrande, porta Perugia sul tetto d'Italia. La loro idea di digitale e di gemellaggi 3.0, che ha già permesso di avvicinare Perugia e il borgo medievale francese di Pérouges, ha conquistato il primo posto nella competizione Hackathon del gruppo Next: Nuova Economia Per Tutti. Dopo essere risultati fra i primi dieci progetti, i ragazzi di Codex39 hanno convinto ancora la giuria di esperti e il pubblico. Il 40 per cento del punteggio dipendeva dal numero di voti raccolti tramite una piattaforma ideata da Next, e alla fine i Gemellaggi 3.0 del gruppo perugino sono risultati i più votati d'Italia. Con il successo conquistato, l'obiettivo di Codex39, quello di innovare e rendere più fruibili alle comunità del secolo i gemellaggi, diventa così sempre più realtà. Il team si impegna a rafforzare legami già esistenti e crearne di nuovi, con un focus dedicato alla preservazione del territorio e alla valorizzazione delle realtà artigiane ed enogastronomiche locali. I ragazzi hanno già dimostrato non solo di avere una buona dose di inventiva, ma anche che la loro idea è concretamente attuabile. Hanno infatti dato il via a Le Perugia nel mondo, progetto in tre fasi che ha messo in comunicazione il capoluogo con il borgo medievale francese di Pérouges che si è tramutato in un viaggio all'insegna della scoperta e della creazione di scambi culturali ed economici tra le due comunità. Ri. Ga.