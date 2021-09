Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

PIAN DI MASSIANO

Salvo provvedimenti legati al contenimento del Covid-19, Pian di Massiano quest'anno potrebbe tornare a ospitare i baracconi. Nei giorni scorsi il Comune, con una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Territoriale e decentramento, ha approvato il piano di assegnazione degli spazi. Ieri invece, un'ordinanza della struttura Sicurezza, ha rimesso in fila i tradizionali provvedimenti in fatto di viabilità (che saranno poi adattati per la Fiera dei Morti in caso di svolgimento della manifestazione) facendo dunque intendere, anche se non c'è una espressa indicazione in merito, che l'edizione 2021 dei baracconi si farà.

LE MODIFICHE

Da giovedì 16 off limits l'area di piazzale Umbria Jazz, dove viene installata la maggior parte delle attrazioni. Più avanti, dal 4 ottobre, scatterà anche il divieto di circolazione e divieto di sosta permanente con rimozione in viale Giuseppe Meazza, nel tratto compreso fra viale Pietro Conti e la rotatoria Atleti Azzurri d'Italia. Poi provvedimenti anche per via Tazio Nuvolari (in vigore fino al 12 novembre) tranne che per il periodo della Fiera dei Morti.

Alcuni giostrai che ogni anno sono presenti ai Baracconi questa estate sono tornati operativi in località di mare. Da parte di tutti la speranza di poter aprire anche in città. Non è da escludere che, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria ancora in corso, venga disposto un piano per la gestione dei flussi di utenti, sempre numerosi.