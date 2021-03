31 Marzo 2021

GUBBIO Lavori in due fasi, con doppi turni e anche di sabato, riservandosi la possibilità di tenere aperto il cantiere di domenica e di notte. Questo l'impegno preso da Anas nell'incontro avuto ieri con il Comune per l'intervento sulla strada statale Pian d'Assino. L'obiettivo è limitare quanto più possibile le criticità e difficoltà, pure nelle ripercussioni sulla qualità dell'aria, legate soprattutto al transito dei mezzi pesanti, dopo la levata di scudi delle aziende. «Dopo Pasqua - dice il sindaco Filippo Mario Stirati - partiranno i lavori dalla Contessa fino allo svincolo per viale Paruccini, e solo una volta completato questo tratto verrà attivata la seconda parte del cantiere, dall'uscita per viale Paruccini fino a Gubbio Est». Per l'accordo raggiunto il sindaco ha ringraziato Anas, sulla quale si sono riversate pesanti critiche. «Insieme a cementifici, imprese di trasporto e tutti i soggetti - annuncia Stirati -, forti dell'operatività in due fasi distinte, adesso siamo pronti a lavorare per la definizione operativa del piano di smaltimento del traffico pesante, per cercare di limitare i disagi».

Massimo Boccucci