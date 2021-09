Venerdì 17 Settembre 2021, 05:02

L'INTERVENTO

GUBBIO Un tratto riapre, un altro chiude per completare gli infiniti lavori di risanamento del fondo stradale della Pian d'Assino che vanno avanti ormai da un anno e mezzo da Gubbio Nord all'innesto con la Perugia-Ancona. Anas ha riaperto ieri, senza preavviso ufficiale se non un'anticipazione come possibilità annunciata dal sindaco Filippo Mario Stirati in consiglio comunale, il tratto da Gubbio Est a Padule rimasto chiuso da metà luglio. Ma la storia dei lavori, che si segnalano al ritmo di un chilometro al mese, prosegue perché contestualmente alla riapertura di quel tratto è corrisposta l'immediata chiusura dei quello successivo, da Padule a Torre Calzolari, che rappresenta l'ultima tappa del progetto di ripristino della variante. Si tratta in questo caso del restante chilometro e 300 metri che non era stato completato durante la prima fase del cantiere ripartito ad aprile 2020.

Tutto dovrebbe terminare - secondo quanto prospettato da Stirati su indicazione di Anas - in un mese (quindi metà ottobre), sostanzialmente in linea con le tempistiche che hanno suscitato furiose polemiche tra disagi e incidenti nell'indirizzare il traffico sul vecchio tracciato. Su questo intervento sono stati investiti complessivamente 13 milioni, con il cantiere attivo perlopiù 5 giorni la settimana, esclusi i festivi, con turnazioni normali, poco personale e periodi di completa inattività. Ora, con la chiusura dell'ultimo tratto, chi transita sul tracciato da Gubbio dovrà uscire a Padule per poi immettersi nuovamente a Torre dei Calzolari, mentre è previsto il procedimento opposto per quanti saranno diretti verso Gubbio.

Massimo Boccucci